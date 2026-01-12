睡前狂鼻塞別再怪感冒！醫師公布「2大元凶」 很多人都中招

（記者張芸瑄／綜合報導）許多人白天鼻腔通暢，但一躺到床上準備入睡，鼻塞卻突然加劇，甚至影響睡眠品質。這種「白天好、晚上塞」的情況往往被誤以為是感冒或過敏加重，但耳鼻喉科醫師張嘉峻指出，背後與身體構造、自律神經反應密切相關，並非疾病突然惡化。

張嘉峻在社群發文說明，夜間鼻塞常見的原因主要與「地心引力」與「副交感神經作用」有關。他解釋，人在白天站立或坐著時，血液較容易往下肢分布；但平躺後，血流會往頭部方向回流，使下鼻甲組織充血、膨脹，鼻腔空間因此變得狹窄，便出現呼吸不順的問題。

示意圖／一躺到床上準備入睡，鼻塞卻突然加劇，甚至影響睡眠品質。（擷取自 免費圖庫freepik）

另一個因素則與自律神經切換有關。張嘉峻指出，晚上準備休息時，副交感神經進入主導狀態，血管擴張反而使鼻黏膜腫脹感更加明顯。此外，環境中的塵蟎、寢具累積的過敏原，以及睡前遇到的冷空氣，也可能刺激鼻腔，讓症狀在夜間變得更明顯。

為幫助改善夜間鼻塞，張嘉峻提供 3 個簡單方法。他建議，可在睡前以溫熱毛巾覆蓋於鼻部數分鐘，利用熱度促進局部循環；同時，可稍微墊高枕頭減少血液回流造成的鼻腔壓力。此外，定期清洗枕頭套、被單並維持室內濕度約五到六成，也有助於減少塵蟎與過乾環境造成的刺激。

張嘉峻提醒，若夜間鼻塞持續嚴重、影響睡眠，或伴隨打呼與疑似呼吸中止的狀況，應儘速就醫，由專業醫師進一步評估是否存在其他問題。

