睡前貼痠痛貼布「內臟恐悄悄被KO」 醫籲：勿超過12小時

肩頸痠痛時，許多人習慣使用痠痛貼布緩解不適，但使用不當可能帶來健康風險。健康粉專提醒，痠痛貼布中的藥物成分會透過皮膚進入血液循環，若貼錯位置、貼太久或貼太多，不僅無法有效緩解疼痛，還可能導致皮膚過敏，嚴重者甚至會引發胃潰瘍或腎功能受損，因此不宜長期依賴。

正確使用痠痛貼布時，應先清潔並保持皮膚乾燥，避免貼在傷口、破皮或濕疹處。貼布位置也需精準對應痠痛部位，例如肌肉痠痛應貼在痠痛點或肌肉走向；關節疼痛則貼在關節周圍，而非關節中央；腰背痠痛時應貼在兩側肌肉群，避免直接貼在脊椎骨上。

臉書粉絲專頁「健康多1點」特別強調，痠痛貼布使用時間一次為4至8小時，最長不應超過12小時，晚上睡覺時不宜整夜粘貼。若發現貼布不易撕下，可先用溫水濕敷再取下，避免強行撕扯傷害皮膚。針對使用數量，該粉專建議每天針對重點部位貼1至2張即可，最多不超過3至4張，且不同品牌藥效不同，務必詳閱產品說明書。

「多貼不等於快好」，健康專家警告，過量使用痠痛貼布可能導致藥物過量，造成皮膚紅腫，甚至傷害胃部和腎臟。貼布大小也不是越大越好，只需覆蓋痠痛範圍即可。更重要的是，貼布僅能暫時緩解不適症狀，無法治療疾病根源，民眾應找出痠痛原因才能根本解決問題。

貼布中含有非類固醇抗發炎藥（NSAIDs）成分，這些成分透過皮膚吸收進入血液後，會抑制保護胃黏膜的前列腺素，導致胃酸分泌過多、胃潰瘍甚至胃出血，對有胃病史的人風險更高。 （圖／Photo AC）

為何痠痛貼布會傷害內臟器官？主要原因在於貼布中含有非類固醇抗發炎藥（NSAIDs）成分，這些成分透過皮膚吸收進入血液後，會抑制保護胃黏膜的前列腺素，導致胃酸分泌過多、胃潰瘍甚至胃出血，對有胃病史的人風險更高。此外，這些藥物需經腎臟代謝，長期使用會增加腎臟負擔，可能因抑制前列腺素而使腎臟血流減少，導致腎功能惡化，高齡者、糖尿病、高血壓及慢性腎病患者更需特別注意。

市面上常見的貼布種類包括涼感貼布、熱感貼布和藥物貼布。涼感貼布主要用於降溫消腫，適合急性扭傷；熱感貼布則促進血液循環，適合慢性痠痛；而含止痛或消炎成分的藥物貼布，則需特別注意其可能的副作用。

