睡前餓到睡不著？醫推「5種不怕胖食物」：還有助睡眠 全麥餅乾入列
許多人擔心睡前吃東西會變胖，但又害怕餓著睡會傷身。事實上，對大多數人來說，空腹入睡能讓消化系統得到休息、血糖穩定與代謝平衡，又可降低胃食道逆流發生，降低血糖波動，不吃宵夜果然更健康。
睡前不進食 有助提升睡眠品質
台安醫院胃腸肝膽科暨醫務部部長蘇志盛指出，入睡前兩小時盡量減少進食的最大好處能讓腸胃休息與修復，消化系統在白天忙於處理食物，夜間若仍進食，胃腸道無法獲得充分休息。空腹入睡能讓基礎胃酸分泌降低、腸胃蠕動放緩，讓身體進入真正的修復模式。
蘇志盛部長進一步補充睡前不進食還有3點好處：
1.促進自噬與代謝調節：研究顯示，空腹狀態下會啟動「自噬」機制，有助於清除老化細胞、維持代謝健康。睡前維持兩小時不進食，有助血糖穩定、胰島素敏感度提升，對體重控制反而有益。
2.降低胃食道逆流風險：很多人誤以為空腹會引起逆流，但實際上，餐後立刻躺平才是主要誘因。睡前吃東西會讓胃內壓上升、躺平時賁門括約肌放鬆，胃酸更容易往上衝。相對地，空腹時胃容量少，逆流風險更低。
3.改善睡眠品質：滿腹入睡容易感到脹氣、胸悶或口乾；空腹時身體較輕盈，副交感神經容易啟動，幫助深層睡眠。
選對食物吃一點 不要過度緊張
如果睡前真的餓了，倒也不需要餓著肚子輾轉難眠；也有些人因睡前服藥而需要少量進食者；選對食物吃一點，不要過度緊張。蘇志盛部長建議將整體熱量控制在約150到200大卡之間的輕食，在睡前兩小時吃完。舉例來說，希臘優格配莓果、一小把堅果、低脂起司配全麥餅乾、水煮蛋或溫牛奶加半根香蕉，都是不錯的選擇。
這些食物含有色胺酸和鎂，能幫助身體製造褪黑激素，讓自己更容易入睡。 地雷食物包括油炸物、蛋糕餅乾、麻辣食物和咖啡、茶等含咖啡因飲料，這些會讓腸胃消化不良或精神亢奮，反而睡不著，最好避免。
蘇志盛部長提醒睡前吃一點也不一定讓你變胖，真正影響體重的是一整天吃進多少熱量，關鍵是總熱量控制得宜。與其餓到睡不好、隔天狂吃，不如聰明選擇健康輕食，既能睡得香，也能維持好身材。
（常春月刊／編輯部整理、文章授權提供／NOW健康）
延伸閱讀：
·睡前肚子餓，「吃宵夜再睡or餓著睡」好？醫解答 1情況安心吃不用怕變胖
·睡前老是肚子餓到睡不著？醫揪「身體1警訊」：小心胃穿孔 被餓醒也要注意
