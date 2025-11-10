睡前1分鐘「做一事」，胃食道逆流大改善！中醫師親授撇步

胃食道逆流怎麼辦？在網路節目《來聽醫師碎碎唸》中，中醫師黃獻銘分享一個簡單的按摩穴位法，特別適合有胃食道逆流困擾的人；只要動動手指，就能幫助緩解胃部不適，在日常生活中輕鬆照顧腸胃健康。

胃食道逆流不適？先找對這個穴位

胃食道逆流如何舒緩？黃獻銘建議可以按「鳩尾穴」，它位於肋骨下緣的交界處。黃獻銘說，按壓鳩尾穴時，應該用手指輕輕地往肋骨下緣撥開，有一種想要把肋骨下緣與底層的肉撥開的感覺。建議使用指腹，輕輕地往內壓，但要注意不要造成任何痛感，無論是按壓時的肚子或手指都不應該感到疼痛。

鳩尾穴

按壓重點在於撥鬆而非按揉

黃獻銘強調，按壓鳩尾穴的重點不是按揉，而是把骨頭與底下的肉撥鬆。當按到底部有阻力時，應該放鬆後退回來，再按一次。透過反覆按壓，會發現可以愈按愈深，這就表示按壓的方式正確。

按壓鳩尾穴的建議時段

黃獻銘建議，每天挑選一個時段按壓鳩尾穴即可，最好是在睡前進行。按壓完畢後，可以發現睡眠品質會特別好。如果最近胃食道逆流特別嚴重，建議至少每天按壓2次，一次在睡前，另一次在睡醒後，在床上按完再下床。

當鳩尾穴周圍的肌肉變得柔軟後，胃部的不適感就會明顯減輕。透過簡單的按壓動作，就能有效改善胃食道逆流。

◎ 諮詢專家／黃獻銘中醫師

