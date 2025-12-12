睡在2人中間！少女設局邀約還幫脫褲 閨密慘遭男友硬上

記者楊忠翰／台中報導

台中市1名沈姓工人，先前透過未成年女友小萱（化名），成功約出她的閨密小晴（化名），2人還趁小晴在床上熟睡時，合力脫去她的褲子，沈男得以進一步性侵得逞；小晴證稱，她感覺是被2人同時脫褲，但法官認為，難以佐證小萱是從旁協助的共犯，遂依強制性交罪判沈男2年6月徒刑；小萱則被少年法庭判決不付審理。

檢警調查，沈男為工地工人，先前與少女小萱交往期間，透過對方結識另名少女小晴，2人邀約小晴到大里住家見面；當晚3人一起睡在床上，小晴睡在2人中間，沈男伸手撫摸小晴胸部，小晴急忙出言制止，卻被2人合力脫去褲子，沈男進一步硬上得逞，事後小晴傳訊給友人，並請求對方協助報案，全案才得以曝光。

小晴證稱，當時小萱一直要她睡過去一點，她發現自己睡在沈男與小萱中間，然後她感覺到2人的力量，一起動手脫掉她的褲子，事後小萱叫她穿上衣服，還跟她道歉，她詢問對方：「為何要跟男友一起騙我？」，小萱則回：「我在睡覺不知道發生什麼事。」；檢方認為，沈男與小萱是共同基於強制性交犯意聯絡，一同脫下小晴褲子後性侵得逞，遂依法將2人起訴。

小萱庭訊時辯稱，當時房間很暗，她沒有看到沈男跟小萱在做什麼事，亦沒有協助沈男脫褲；法官指出，沈男從事綑綁鋼筋的工作，力量比一般人強大許多，難憑小晴自身感覺之力量強度，片面認定小萱有參與脫褲一事。

法官勘驗對話紀錄後發現，雖然小萱與小晴曾聊到3P一事，但兩人並未有後續討論，難認小萱有積極參與性交行為意圖，加上小晴身上並無明顯傷口或皮膚摩擦痕跡，難認小萱有協助施行強制行為，本案應是沈男單獨犯案。

法官認為，沈男為了一己私慾，趁小晴熟睡時性侵得逞，明顯侵害他人性自主權，惡性非輕，考量沈男素行尚可，並與小晴達成和解，遂依強制性交罪判他2年6月徒刑，全案仍可上訴。

