睡夢中就走了！高風險族群注意了 醫點名4症狀

（記者周德瑄／綜合報導）入冬後天氣驟冷，近期接連傳出有人白天看似正常、夜裡卻在睡夢中猝逝，引發關注。胸腔重症醫師黃軒指出，這類「睡夢中猝死」並非突然，而是身體長期未被察覺的問題在深夜爆發，醫學上稱為 SUDS，多與心律不整、睡眠呼吸中止、低溫引發心血管負擔等因素有關，尤其半夜至清晨是最危險時段。他提醒，若同時出現晨起頭痛、夜裡被喘醒、心悸胸悶、起身變吃力等警訊，加上過勞、打呼、飲酒入睡或冬季房間過冷，都可能讓身體在最低防禦狀態下失守。

示意圖／冬季氣溫驟降，醫師提醒睡眠中的猝死風險大增。（擷取自 免費圖庫Pixabay）

黃軒說明，睡眠時自主神經轉為副交感主導，心跳與血壓下降，使身體對缺氧反應遲鈍，白天能撐住的問題，夜裡容易失控。研究顯示，中重度睡眠呼吸中止患者，夜間猝死風險提高到 2.6 倍；氣溫驟降後 24 至 72 小時，更是心肌梗塞好發期。高風險族群包含 40 至 70 歲男性、長期過勞者、打呼嗜睡者、高血壓控制不良者、家族史患者、睡前飲酒者，以及冬天睡在過冷房間的人。

他提醒，許多悲劇都有「被忽略的求救訊號」。晨起頭痛往往與夜間缺氧有關；夜裡喘醒代表呼吸道反覆塌陷；睡眠中反覆心悸胸悶可能是心律失常前兆；而最近走路變慢、起身變吃力，更是全身退化的共同訊號，不只是變老，是器官弱化的警告。

要降低夜間猝死風險，他建議保持睡眠環境 20 至 24 度、側睡減少呼吸中止、避免睡前飲酒、定期做心臟與睡眠檢查，以及避免熬夜，以減少自主神經負擔。他提醒，「睡覺不是單純休息，而是修復，也是生命最脆弱的縫隙。越懂身體的人，越會尊重睡眠。」

