睡夢中接獲入40人名單「有點荒謬」 李灝宇力拚開季就站上大聯盟
底特律老虎隊內野手李灝宇今年首度升上小聯盟3A，整季出賽126場，497打數敲出121支安打，包括14支全壘打、22次盜壘成功，打擊率0.243，攻守表現穩定亮眼，季後順利躋身40人名單，目標新球季就從大聯盟出發，並誓言成為第一個能在美國大聯盟穩定出賽的台灣選手。
打滿整季 李灝宇成功被放入40人名單
回顧今年球季，李灝宇坦言，在小聯盟5年他並不擔心自己的打擊成績，反而最擔心球隊認為他撐不滿一年或身體素質不夠，去美國前的目標就是要證明自己可以健康打滿整季，「今年是規則五的一年，以前都沒有打滿過，今年要讓球隊把我放進去（40人名單）。」
不過，他在今年球季屢遭頭部觸身球擊中，李灝宇表示，理解那是投手的攻擊策略，因為他對內角好壞球的掌握比較沒有這麼好，也因為投手會以內角壞球攻擊，難免容易出現觸身球，他開玩笑的說，「投手不是機器嘛、難免會遇到手開掉的狀況」，「那我練個泰拳好了，看誰要丟我。」
睡夢中被通知：心中大石頭有放下來
不過，回想起被告知入選40人名單的過程，李灝宇說「有點荒謬」。因為當時他在睡覺、手機開勿擾模式，收不到經紀人的訊息，經紀人只好打給媽媽，媽媽打給李灝宇時還問他，你在幹嘛，怎麼找不到你」。
等待稍微清醒，李灝宇才回電話給經紀人，當經紀人恭喜他進入40人名單時，他隔了大約 30 秒才醒悟過來，說「哦，真的嗎？」
李灝宇說，當下因為剛睡醒沒有特別的心情，不過，他透露，過了幾天之後，他感覺到「心中大石頭有放下來」。
力拚開季就登上大聯盟！李灝宇要做前人沒能做到的事
展望新的球季，李灝宇期盼，時間允許的話，將力拚開季就在大聯盟，並能穩定出賽一整季。
李灝宇霸氣的說，「既然我都出國了，在這邊放棄就沒有意義了，從以前到現在台灣好像還沒有一個能真正站穩大聯盟的選手，我想做別人做不到的事，我想穩定在大聯盟出賽，當然我知道這件事不是講講而已，難度很高，但我想做前人沒能做到的事。」
憑著強烈的不服輸的精神，李灝宇堅信台灣的選手沒有比較差，自己也沒有比較差，他將一路勇往直前。
