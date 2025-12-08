「睡夢中猝死」佔19%！醫揭「最佳室溫區間」：否則虐爆心臟

記者施春美／台北報導

醫師黃軒提醒，許多致命事件的時間點在清晨零時～6時之間，即所謂的「睡夢中猝死」。（示意圖／PIXABAY）

近來天氣轉濕冷，醫師黃軒提醒，許多致命事件的時間點在清晨零時～6時之，即所謂的「睡夢中猝死」，例如心律不整、急性心臟事件、夜間呼吸中止等，約佔所有猝死的12~19%。他並列舉預防之道，包括睡覺室溫維持20～24°C、側睡避免呼吸中止、睡前避免喝酒等。

胸腔暨重症科醫師家黃軒在其臉書表示，睡著是人體猝死的危險期，是因為人體在睡著時，進入「最低防禦模式」的時刻。此時，心跳變慢、血壓下降、自主神經切換到副交感、呼吸反射下降（對缺氧反應變遲鈍）。

黃軒並列舉3大黑夜殺手，讓人睡著就離世。

1. 心律不整

最典型原因為心室纖維顫動（VF），黑夜時，自律神經切換，容易誘發「電流短路」。

2. 阻塞性睡眠呼吸中止（OSA）

阻塞型睡眠呼吸中止症會造成氧氣掉到谷底、血壓突然飆高、心臟被迫來回急煞急衝、 造成心律失常、腦血管意外。

研究發現，中重度OSA會讓夜間猝死風險上升近2.6倍

3. 夜間心臟病發（尤其在冬天）

氣溫下降後，冠狀動脈會緊縮，此時血液黏稠、血管收縮、血壓波動，心臟被逼著做高強度運動。

至於如何預防「睡夢中猝死」，黃軒列舉下列5項：

1. 睡覺時室溫應維持20～24°C。冬天太冷，心臟壓力會翻倍。

2. 側睡以降低呼吸中止的風險。

3. 睡前避免喝酒。酒會「癱軟」呼吸道肌肉，引發呼吸暫停。

4. 高危族群務必做：心電圖、心臟超音波、睡眠檢查（PSG）、24小時心電圖

5. 睡眠不足≠抗壓。長期熬夜會擾亂自主神經，使夜間心律不整更容易發生。

黃軒表示，睡夢中猝死並非突然，而是身體長期被忽略的小毛病，在一個太冷、太累、太缺氧的夜晚，同時被點燃。越懂身體的人，越懂得尊重睡眠。因為睡覺是休息，而是修復，也是生命最脆弱的縫隙。

