睡夢中被7.0強震搖醒！消防署曝「5動作」自保

宜蘭外海27日深夜發生芮氏規模7.0強震，全台有感。消防署在臉書粉專發文分享，睡覺時發生地震，應銘記「5動作」最安全。

睡覺時發生地震怎麼辦？消防署教大家5招，跟著做最安全。 （圖／翻攝自消防署臉書粉專）

消防署昨日透過臉書粉專發文表示，睡覺時發生地震，這樣做最安全，包括第一招「第一時間先保護自己」，地震搖晃時，不要急著下床或衝出房間，先留在床上，用棉被、枕頭保護頭部與頸部，避免被掉落物砸傷。第二招「遠離危險物品」，如果床邊有窗戶、鏡子、櫃子或重物，盡量翻身避開，降低玻璃破裂或物品倒塌的風險。

第三招「鞋子、手電筒放床邊」，平時就準備好鞋子、手電筒，停電或需要移動時才能安全行動。第四招「等搖晃停止再行動」，確認主要搖晃結束後，再下床檢查環境，注意是否有瓦斯外洩、電線掉落等狀況。第五招「保持冷靜，避免餘震受傷」，開門確認逃生路線是否暢通，必要時依指示疏散，並隨時留意後續餘震。

消防署提醒，防災不是臨時抱佛腳，而是平時就要準備好。建議民眾不妨趁現在檢查一下 家裡有沒有緊急避難包、家中家具是否固定、家人是否知道地震時該怎麼做，一起做好準備，才能在關鍵時刻保護自己與家人。

