睡夢中過世真的「走得安詳」？醫揭4大猝逝真相：不一定沒痛苦
睡夢中過世看似平靜無痛苦，真是如此嗎？醫師指出睡夢中猝逝常見4類原因，並非所有猝逝都未經歷疼痛受苦。想要無憾，平日也能做好預防。
每隔一陣子，就會聽聞身邊親友或名人在睡夢中猝逝，不少人認為，在睡夢中過世似乎沒有痛苦，是相對平靜安詳、甚至是比較「幸福」離開人世的方式。
但醫師說，不見得所有在睡眠中過世都未經歷痛苦，如果不想帶著遺憾離開，平時的預防還是相當重要。
睡夢中猝死常見4原因，睡眠呼吸中止也不可大意
睡夢中過世有4大常見原因：
1.心因性猝死
最常見是心肌梗塞和心律不整。振興醫院心臟血管內科主治醫師陳冠群指出，有時單純的心血管狹窄雖然還未造成完全阻塞，但心臟已處於缺氧狀態，可能引發心律不整而猝死。
陳冠群進一步指出，心臟有自主神經節律竇結調控、定時放電，維持心律跳動，當竇結老化，心臟愈跳愈慢，有時甚至忘了跳動，就可能暈厥，恢復跳動時再醒過來，醫學上稱病竇症候群；但是當停跳時間過長，心臟缺血缺氧過久，有可能引發心室顫動，甚至心臟完全沒有血液供應而猝死。
2.腦血管疾病
基隆長庚醫院胸腔科醫師吳黃平指出，人體的生命中樞在腦幹，控制呼吸心跳，當腦血管出血或阻塞（腦中風），波及腦幹，就有可能生命中樞失去功能而心跳停止、導致死亡。
3.胸腔問題
吳黃平表示，被唾液或食物嗆到或痰液過多，都有可能阻塞呼吸道，造成缺氧而失去心跳。尤其肺阻塞或支氣管擴張症患者，痰液較多，老人家若咳嗽力量不足，呼吸道被痰液卡住的機會很高。
此外，呼吸中止症也有可能造成睡夢中猝逝。吳黃平指出，病人通常合併有其他疾病才會提高呼吸中止症死亡的機會，因身體有保護機制，當呼吸中止、缺氧時，大腦會被喚醒、人醒過來後會用力大口呼吸；但如果本身很瘦弱或腦部曾受傷，如腦中風等，身體的自救機制運作不佳，就會增加猝死機率。
陳冠群也說，呼吸中止太久、控制心跳節律的竇結氧氣和血液不足，或者竇結老化、心血管嚴重狹窄，都可能造成心臟血流和氧氣供應不足，引發心律不整或心臟停跳。
假使有服用安眠藥、鎮靜劑，更可能抑制身體自我保護機制，提高呼吸中止而猝死的機會。
4.服用藥物或酒精
不當使用麻醉藥物或鎮靜劑，也可能看似睡著過世，因直接抑制生命中樞，導致沒有呼吸、心跳。
吳黃平補充，酒精會削弱大腦意識，容易造成嘔吐並阻塞呼吸道；酒精濃度高的烈酒即使喝不多，沒有嘔吐物，但若姿勢變換、被子或毛巾等遮蔽口鼻，也可能影響呼吸道暢通而未警覺，就真的「喝掛」。
還有少數人是基因遺傳的先天性疾病「長QT症候群」，陳冠群補充，患者可能在運動或遇特殊聲響、閃光時，產生致命性心律不整而暈倒，跟肌肉細胞及神經細胞先天異常有關，因此也可能在睡夢中遇突發情況而發作猝死。
心肌梗塞、出血性腦中風，睡夢中過世也會感受痛苦
理論上，睡夢中過世確實比較不痛苦，因為沉睡時大腦沒有思考能力，不會感覺到疼痛。
吳黃平舉例，腦中風是腦部直接失去功能，不會意識到疼痛；咳嗽、痰多的人通常睡眠品質不佳，平時就處於缺氧狀態，有時睡夢中換氣量不足，二氧化碳過高，大腦也會失去意識，因此死亡前已處於昏迷狀態；而呼吸中止造成的猝死主要也是缺氧所導致的；使用鎮靜劑或飲酒引發的猝死則早已處於昏迷狀態，理論上都不太會有痛苦的感覺。
陳冠群亦表示，先天性心律不整或病竇症候群就像是電視的電線突然被拔起，瞬間斷電，腦部突然沒有血液供應，知覺、痛覺也突然消失。有些高齡長者看起來彷彿睡夢中無聲無息過世，很可能就是病竇症候群，竇結慢慢退化、最後心臟不再跳動，屬於身體自然老化，通常也較平靜、不帶痛苦的死亡。
不過，假使是睡著時急性心肌梗塞發作，通常還是會感受到劇烈疼痛而驚醒，只是可能來不及呼救便猝逝；而腦中風如果屬於動脈瘤破裂、出血性腦中風，血液快速到達腦組織，也可能劇烈疼痛，並非全然沒有痛感的在睡夢中過世。
吳黃平和陳冠群均表示，睡夢中過世是否比較「幸福」，很難定論，除了當事人的情況，有時還與在世的親友的感受也有關。若不想抱憾在睡夢中猝逝，平常還是要留意身體健康和疾病變化，好好治療並控制體重，也要避免飲酒過量、過度使用鎮靜劑或安眠藥。
陳冠群提醒，若平時就有心跳偏慢、不明原因暈倒、或運動耐受力不佳，可以配戴24小時心電圖測試睡眠時的心律，也要留意藥物的使用可能造成心跳過慢甚至停頓。另外，可借助數位手錶等裝置監測心律及睡眠狀況，尤其病竇症候群在沉睡時心跳會更慢，更能及早發現，盡快就醫評估治療。
