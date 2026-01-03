睡夢中遭逮！美軍已押解馬杜洛至紐約州軍事基地

即時中心／梁博超報導

美軍在當地時間週六（3日）凌晨對委內瑞拉發動突襲，成功「逮捕」委國總統馬杜洛夫婦並押返美國；美國司法部長邦迪表示馬杜洛夫婦「很快就會在美國本土接受嚴厲審判」，強調這是對國際販毒犯罪的嚴正追究。而根據美國媒體報導，一架載著馬杜洛夫婦的飛機稍早已降落位於紐約州的基地，預計將於下週在曼哈頓聯邦法院，面臨毒品與武器等相關指控。

根據CNN引述一名聯邦官員透露報導，一架載著遭逮捕的委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及其妻子的飛機，稍早已抵達位於紐約上州的斯圖爾特空軍國民警衛隊基地（Stewart Air National Guard Base）。

廣告 廣告

馬杜洛夫婦週六凌晨在加拉加斯的一次大規模軍事行動中，被美軍從臥室裡拖了出來，並迅速押返美國；預計這位委內瑞拉領導人下週將在曼哈頓聯邦法院，面臨毒品與武器等相關指控。

美國司法部週六也公佈了針對馬杜洛夫婦和兒子等人的新起訴書，當中指出，「委內瑞拉的領導人在過去25年來，濫用公職信任，腐化原本合法的政府機構，並將大量古柯鹼運入美國。」起訴書稱，這些毒品走私活動不僅使委內瑞拉的政治與軍事精英獲得財富，也鞏固了他們的權力。

快新聞／馬杜洛睡夢中遭美軍逮捕！已押解至紐約州軍事基地 將面臨販毒等指控

川普發出馬杜洛被上銬照片。（圖／翻攝自Truth Social）

根據當地電視台報導，馬杜洛身穿灰色衣服、戴著手銬，在10幾名身穿黑色衣服的聯邦特工押送之下，走下飛機。

《民視新聞網》提醒您：莫逞一時樂，遺害百年身！拒絕毒品，珍惜生命！健康無價，不容毒噬。

原文出處：快新聞／馬杜洛睡夢中遭美軍逮捕！已押解至紐約州軍事基地 將面臨販毒等指控

更多民視新聞報導

有感回溫！今冷氣團減弱各地晴朗 中南部空品恐亮橘燈

真實目的？川普稱美將斥資「數十億」美元 重建委內瑞拉石油產能

美軍空襲委內瑞拉！川普點名「這2國」：最好小心點

