睡夢中遭逮！美軍已押解馬杜洛至紐約州軍事基地
即時中心／梁博超報導
美軍在當地時間週六（3日）凌晨對委內瑞拉發動突襲，成功「逮捕」委國總統馬杜洛夫婦並押返美國；美國司法部長邦迪表示馬杜洛夫婦「很快就會在美國本土接受嚴厲審判」，強調這是對國際販毒犯罪的嚴正追究。而根據美國媒體報導，一架載著馬杜洛夫婦的飛機稍早已降落位於紐約州的基地，預計將於下週在曼哈頓聯邦法院，面臨毒品與武器等相關指控。
根據CNN引述一名聯邦官員透露報導，一架載著遭逮捕的委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及其妻子的飛機，稍早已抵達位於紐約上州的斯圖爾特空軍國民警衛隊基地（Stewart Air National Guard Base）。
馬杜洛夫婦週六凌晨在加拉加斯的一次大規模軍事行動中，被美軍從臥室裡拖了出來，並迅速押返美國；預計這位委內瑞拉領導人下週將在曼哈頓聯邦法院，面臨毒品與武器等相關指控。
美國司法部週六也公佈了針對馬杜洛夫婦和兒子等人的新起訴書，當中指出，「委內瑞拉的領導人在過去25年來，濫用公職信任，腐化原本合法的政府機構，並將大量古柯鹼運入美國。」起訴書稱，這些毒品走私活動不僅使委內瑞拉的政治與軍事精英獲得財富，也鞏固了他們的權力。
川普發出馬杜洛被上銬照片。（圖／翻攝自Truth Social）
根據當地電視台報導，馬杜洛身穿灰色衣服、戴著手銬，在10幾名身穿黑色衣服的聯邦特工押送之下，走下飛機。
《民視新聞網》提醒您：莫逞一時樂，遺害百年身！拒絕毒品，珍惜生命！健康無價，不容毒噬。
原文出處：快新聞／馬杜洛睡夢中遭美軍逮捕！已押解至紐約州軍事基地 將面臨販毒等指控
更多民視新聞報導
有感回溫！今冷氣團減弱各地晴朗 中南部空品恐亮橘燈
真實目的？川普稱美將斥資「數十億」美元 重建委內瑞拉石油產能
美軍空襲委內瑞拉！川普點名「這2國」：最好小心點
其他人也在看
兩岸開打「願讓自己或家人上戰場？」最新投票結果超震撼
兩岸關係緊張，中國解放軍東部戰區去（2025）年底在我國周邊實施代號「正義使命-2025」軍事演習，實彈射擊落點是有史以來距離台灣最近的一次，引起討論。據《遠見》最新民調顯示，有50.3%民眾認為5年內兩岸可能發生戰爭，若發生戰爭則有63.9%的人不願家人上戰場。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 778
2026國運籤出爐！預言4縣市是高度關鍵區「恐藍天變綠地」
2026到來，社會高度關注2026年兩岸是否開戰、也關心大選及國內政局。陽明山姜太公道場依循古禮請示馬年國運籤，卜得上卦「離兌」卦。道場主席羅世新解析內容，指出今年不僅是象徵火運能量旺盛的「赤馬紅羊年」，同時也是九紫離火運全面啟動的重要年份，示警2026大選4縣市恐「藍天恐變綠地」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 499
被川普抓走的委內瑞拉總統馬杜洛是誰？
[NOWnews今日新聞]美軍今（3）日對委內瑞拉發動大規模突襲，先是在凌晨連續轟炸委內瑞拉多地後，再由美國總統川普（DonaldTrump）宣布已將委內瑞拉總統馬杜洛（NicolásMaduro）夫...今日新聞NOWNEWS ・ 12 小時前 ・ 94
共軍若犯台取勝無望？前美國防官員揭「致命弱點」：他們活不下來
即時中心／黃于庭報導中國軍事野心逐年增加，言語、武力恫嚇鄰近國家，野蠻行徑不為國際社會所容。近期美國總統川普（Donald Trump）正式簽署《台灣保證落實法案》（Taiwan Assurance Implementation Act），要求美國國務院定期檢討其對台交往準則，至少每5年向美國國會提交更新報告。對此，前美國防部官員胡振東接受專訪表示，若台海真開戰，相信美國基於自身利益會介入，並點出共軍「活不下來」原因。民視 ・ 1 天前 ・ 517
力挺軍購案！黃暐瀚點名「藍營三大咖」：若2028他們當總統，台灣需不需國防？
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導政府提出的1.25兆元「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」昨（2）日第5度遭國民黨、民眾黨擋下。對此，資深媒體人...FTNN新聞網 ・ 20 小時前 ・ 377
美國空襲委內瑞拉！川普認「馬杜洛夫婦遭拘押」 多國發聲譴責
美國空襲委內瑞拉！川普認「馬杜洛夫婦遭拘押」 多國發聲譴責EBC東森新聞 ・ 9 小時前 ・ 83
川普淡化處理解放軍圍台軍演 陸學者曝美方背後2大盤算
解放軍日前對台啟動「正義使命-2025」大規模軍演，含實彈射擊，落彈區散布在台灣24海里線周邊，美國總統川普（Donald Trump）僅表達「不擔心」，未明確挺台。對此中國人民大學國際關係學院教授金燦榮分析，美方淡化處理是希望穩住中美關係，且判斷和平統一仍是北京優先選項。中天新聞網 ・ 15 小時前 ・ 45
藍白這些人都被關 羅智強：接著恐是黃、傅
[NOWnews今日新聞]民眾黨前主席柯文哲涉貪遭羈押超過一年後獲交保，2日拜會國民黨立院黨團。黨團書記長羅智強說，對於柯文哲遭賴政府政治追殺，感到難過與不安，他媽媽最近勸他少講話，但最近看新聞，民眾...今日新聞NOWNEWS ・ 21 小時前 ・ 130
委國防長鐵腕宣誓：不談判不投降！副總統緊急接掌指揮權
隨著美軍在卡拉卡斯時間凌晨 1 點 50 分發動毀滅性空襲，委內瑞拉局勢正進入自查維茲時代以來最危險的時刻。在美國總統川普宣布美軍生擒委國總統馬杜洛（Nicolás Maduro）後，委國內政與軍方首長相繼現身。國防部長帕德里諾（Vladimir Padrino）於清晨發表慷慨激昂的影片談話，強調委國軍方「絕不接受脅迫、絕不投降」，並證實國家目前由副總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）暫時領導。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 160
停砍公教年金戰鼓響？嘆退休族迎「沉痛存款簿」 反年改大將拋反制第一招
立法院2025年朝野衝突不斷，其中針對軍公教年金改革上路多年，行政院趕在跨年前，針對攸關停砍公教年金、且已在立法院三讀通過的《公務人員退休資遣撫卹法》與《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修正案，赴憲法法法庭遞狀聲請釋憲及暫時處分，爭議恐在新年持續延燒。對此，軍公教反年改大將、全國公務人員協會前理事長李來希今（2）日在臉書感嘆，2026年元旦新年的第一道曙光，......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 167
本周最強內幕》軍演前「美國說的真相」，台灣差遠了？謝衣鳳、謝典林恩仇錄，彰化姊弟互打恐遭撿尾刀？
去（2025）年12月底，中國解放軍宣布發動「正義使命2025」軍演，自30日8時至18時將在台海周邊劃設7處臨時危險區，由福建平潭、石獅對台灣北部與西南海域射擊27枚多管火箭，國防部證實落彈點在距離台灣24浬範圍內，比起過往演習更加接近；此次軍演導致超過900班航班、約10萬人次旅客受影響，我交通部嚴厲發聲譴責。國防部30日傍晚在記者會中說明，軍演當日自上......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 25
酒駕通緝男被逮「求警回家一趟」 只為幫全癱妻換藥！他淚：沒有我你怎麼辦
花蓮一名潘姓男子近日因為形跡可疑遭警方攔查，一比對發現竟是7年前在桃園酒駕被判刑未報到的通緝犯，員警將他上銬要戴逮捕歸案，他趕緊求警方讓他回家一趟，因未他的老婆全身癱瘓、長期臥床，希望可以再幫老婆換一次藥。員警陪同他回到家，讓他和妻子道別，潘男在床前忍不住暴哭，直喊很擔心妻子「沒有我你怎麼辦」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 73
中共顏面掃地又爆氣！禁止入境中國卻能來台灣 邀石平訪台關鍵推手是他
日本維新會中國裔參議員石平宣布，宣布將訪台，石平表示，被中國禁止入境的他能夠進入台灣，證明台灣是一個與中國無關的獨立國家。中國外交部被問及相關問題，爆氣嗆提問記者。對此，印太戰略智庫執行長矢板明夫透露，石平訪台其實是他們邀請的，中共試圖以強硬手段打壓異己，最終「石頭砸了自己的腳」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 165
藍56綠23的裂縫：2026台東票數地形與吳秀華、陳瑩之戰
[FTNN新聞網]文／杜聖聰（銘傳大學廣播電視學系系主任）從2020總統到2024總統、立委，再加上2022縣長，台東始終維持一個「藍大於綠」的基本盤：有學者依中選...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 24
殲-20飛恆春上空造假遭拆穿! 網友指出其實在廣州 他曝國軍雷達盲點.....
[Newtalk新聞] 中國央視於 2025 年 12 月 29 日播出的相關報導中，出現一段宣稱為殲-20 匿蹤戰機飛抵高雄上空的畫面，隨即在網路上引發熱議。然而，多名網友透過當日天氣雲圖、地形輪廓與建築分布進行比對後指出，畫面實際拍攝地點疑似為廣東梅州市，而非台灣南部空域，質疑央視挪用舊影像進行宣傳。 相關畫面曝光後迅速在社群平台流傳，部分中國網路輿論原先將其視為「軍事震懾成果」，但隨著比對分析結果出爐，討論風向急轉，央視報導的真實性再度受到外界質疑。 此外，12 月 30 日，中共海軍「烏魯木齊艦」被指進入台灣 24 海里鄰接區，台灣海軍「班超艦」對其實施火控雷達鎖定。該艦隨後僅以廣播抗議回應，並未進一步行動即轉向離開。此一發展也被部分輿論拿來對照官方敘事與實際軍事互動之間的落差。 解放軍殲-20戰機。 圖：翻攝自 騰訊新聞@矚望雲霄 在此背景下，解放軍「正義使命-2025」軍演落幕後，官方近日釋出更多空拍畫面，畫面中包含台北 101 大樓、恆春上空與殲-20 同框的影像，再度成為討論焦點。 對此，台灣空軍前副司令張延廷近日在節目中表示，台灣現階段並未具備量子雷達，因此難以有效偵新頭殼 ・ 1 天前 ・ 79
美軍閃擊委內瑞拉 中國外交部：強烈譴責
[NOWnews今日新聞]美國總統川普（DonaldTrump）今（3）日對委內瑞拉發動突擊，並宣布成功抓獲委內瑞拉總統馬杜洛（NicolásMaduro）夫婦，將其押回美國接受司法審判。對此，中國外...今日新聞NOWNEWS ・ 8 小時前 ・ 26
看不到中國犯台有贏的可能！前美國防官員：美軍百分之百協防台灣
[Newtalk新聞] 中國持續增加對台軍事威脅，頻繁在台灣周遭發動對台軍演並派出軍機、軍艦擾台，引起國際社會警戒。擁有美軍、五角大廈、美國在台協會（AIT）及軍工體系深厚背景的前美國國防部官員胡振東近日受訪時表示，美國協防台灣的機率「幾乎是100%」，但美軍介入的模式與大眾想像的「派兵登陸」截然不同，而是透過外圍強大的打擊力執行「拒止戰略」。 長期負責美國對台事務的胡振東指出，民眾對「派兵」的想像存在誤區。美軍不進入台灣本島作戰，並非退縮，而是基於三大軍事考量，首先是「避免後勤災難」， 戰爭初期台灣島內局勢必然混亂，若美軍冒然登島，光是通訊整合、物資後勤與軍事協調就會產生極大負擔。 胡振東續指，另一考量是「台灣具備防禦力」， 台灣本身已有堅固的分層防禦體系與充足的守備兵力，美軍不需要替代國軍執行「街頭巷戰」或守城任務；再來是「外圍打擊更有效」，美軍的強項在於制海與制空。主力將部署於台灣周邊，由航母戰鬥群、潛艦及駐日、駐菲基地發動遠程打擊，切斷解放軍的補給線。 對於外界擔憂中國侵犯台灣時可能對台發動「閃擊戰」，胡振東透露，美方對台海情境早已有詳盡的作戰計畫，特別是開戰初期的「黃金 72新頭殼 ・ 21 小時前 ・ 127
委內瑞拉遇襲慘況曝光! 中國疾呼公民勿去 英國急澄清未參與
美國3日凌晨無預警空襲委內瑞拉，隨著天色轉亮，當地官媒第一手曝光遇襲後的慘狀。空軍基地內遭炸毀的巴士、燒焦的車輛，以及不敵爆炸威力而扭曲的欄杆。中國疾呼自家公民，近期勿前往委國。美國盟友英國則急著撇清，首相施凱爾(Keir Starmer)強調，倫敦並未參與此次軍事行動。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 4
力挺軍購案！黃暐瀚：若2028是韓國瑜、蔣萬安當總統，台灣需不需國防？
國民黨、民眾黨已經5度在立法院程序委員會封殺1.25兆元國防特別預算。媒體人黃暐瀚昨（2）日晚間再度發文挺軍購，表示「讓台灣提高防衛能力，一定可以降低被攻擊的風險」，並強調軍購是為了你我，不是為了哪個政治人物，呼籲立法院認真排案、審預算，更提出假設性問題，如果2028是韓國瑜、盧秀燕、蔣萬安當選總統，台灣需不需要堅強國防？三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 213
不斷更新／委國防長：不談判不投降！將由副總統領導國家
不斷更新／委國防長：不談判不投降！將由副總統領導國家EBC東森新聞 ・ 9 小時前 ・ 32