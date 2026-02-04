睡夢中離世！《烏龍院》推手吳敦享壽77歲 朱延平慟憶「最後一次見面」

朱延平（右）憶及在吳敦新書發表會上才見到吳敦（左），當時對方狀態頗佳。翻攝鏡週刊、鄒保祥攝

曾打造《旋風小子》《新烏龍院》等經典神作的華語影視大亨吳敦，被譽為林志穎、金城武到徐若瑄，甚至賈靜雯等人走紅的幕後最強推手。3日傳出吳敦離世消息，享壽77歲。導演朱延平得知後表示，兩人最後一次會面是數月前在他的新書發表會上，「那天他難得露面，神情愉悅，聽聞他昨日是在睡夢中辭世，離苦得樂，祝福他和他的家人。」

釋小龍曾發文感謝乾爹吳敦

在華語影業全盛時期，吳敦成立公司製作多部重量級影視作品，包括《新倚天屠龍記》等，影響整個華語戲劇圈。武打星釋小龍在社群平台感性發文，透露演藝生涯中最重要的三位貴人，除了生父與師傅，另一位正是「乾爹」吳敦，

近年逐漸淡出影視圈的吳敦，於2025年出版回憶錄《江南案與我的一生》，回顧早年波瀾壯闊的人生轉折，不僅詳述了與竹聯幫精神領袖陳啟禮的深厚情誼，也讓大眾一窺他在黑白兩道與演藝圈呼風喚雨的真實心路。

朱延平憶兩人才碰面不久 《逃學》系列賣座作品無數

得知吳敦過世，導演朱延平表示：「我與吳敦先生合作多年，早期從《烏龍院》《逃學》系列，到前幾年的《功夫灌籃》，吳敦投資與出品的亞洲賣座作品無數。」

「吳敦晚年病痛纏身，隱居療養，子女皆隨伺左右，孝親之情令人感動，我們最後一次見面是月前他回憶錄出版記者會上，那天他難得露面，神情愉悅，聽聞他昨日是在睡夢中辭世，離苦得樂，祝福他和他的家人。」



