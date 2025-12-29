睡得好嗎？解放軍將領「大風吹」 國安官員揭「三航艦」認知戰真相

〔記者陳昀／台北報導〕近期解放軍高層大清洗，並更換東部戰區司令，國防官員表示，解放軍對台操演並未減緩，武器性能也持續提升，但我們看到的是演習，不是實戰，實戰的關鍵是指揮官與士兵間的互信，如果領導階層一直換，士氣應該會很低落，「我是每天可以好好睡覺，不知道他們可不可以」；軍方人士也分析中共宣傳「三航艦」大打「你們打不贏我」的認知戰，實際結構問題仍未解。

國防官員指出，實戰最關鍵的是指揮官與士兵之間的互信，戰爭是生死之事，無論哪個國家，如果軍事領導階層一直換，士氣應該會很低落，他沒有要輕視敵人的意思，只是很難想像這樣的解放軍、領導階層這麼不穩，將領的心理狀態是什麼？「我是每天可以好好睡覺，我不知道他們可不可以，這樣的心理狀態可能有很大差別。」

針對中共官媒宣稱美國在西太平洋軍力不如以往，軍方人士反駁，自「重返亞洲」戰略轉型以來，美國海軍超過一半的艦隊部署於印太司令部轄區，即便中東戰火牽制部分兵力，美軍在印太地區仍常態性維持兩個航艦戰鬥群與兩個兩棲突擊大隊(MEU)，與過往相比常態性兵力部署已經倍增。

該人士分析，中共近年一反「韜光養晦」的敘述方式，轉向大肆宣傳殲-20、殲-35及東風系列導彈，試圖說服周邊國家「你們打不贏我」的認知作戰，實際上結構性問題依然嚴重，中國海軍雖然數量龐大，卻沒有被各國權威軍事評估機構列為世界最強，因為海戰不是只比船的數量；反觀美軍近期轉趨保守、演習資訊透明度降低，實則是為了防範滲透嚴重，而非實力衰退。

針對中共極力宣傳的「三航艦神話」，軍方人士觀察，中共海軍空中戰力尚在初期成形階段，目前遼寧艦嚴格來說僅是「訓練平台」，山東艦也只是建立航艦艦隊的過渡形式，福建艦才是中共追求的戰力基準；美方評估2035年中國航艦可能達到9艘，但未來10年間海戰形態可能因為新興科技變動改寫，屆時遼寧艦也已老舊汰除。

