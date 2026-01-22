「睡懶覺」有道理！？大寒期間轉運關鍵曝光 掃除舊氣迎財富

節目中心／林瓊玉報導

2026年1月20日迎來二十四節氣中的最後一個節氣「大寒」，象徵冬季寒氣達到高峰，也預告著春天即將到來。民俗上認為，大寒是一年陰氣最盛的時刻，同時也是轉運、蓄能的重要節點，因此在養生與生活安排上格外受到重視。

大寒被視為迎接新一年的轉運節氣。（示意圖／CANVA製作）

依照節氣規律，大寒期間天氣寒冷、日照短暫，容易出現手腳冰冷、精神疲倦等狀況。民俗觀點認為，此時應「順冬藏、養腎氣」，作息宜早睡晚起，避免過度勞累。飲食方面可多攝取溫補食材，如薑、紅棗、黑豆、山藥等，有助於維持身體機能與禦寒能力，但也不宜過度進補，以免造成腸胃負擔。

廣告 廣告

多攝取薑、紅棗、黑豆、山藥等溫補食材。（示意圖／CANVA製作）

除了養生調理，大寒也被視為迎接新一年的轉運節氣。可在這段時間進行簡單的居家整理，象徵掃除舊氣、迎接新運。民俗上認為，保持環境整潔、門口明亮，有助於新氣流進入，為來年帶來好運。此外，也有人會選擇在大寒當天靜心冥想、寫下新年目標，象徵替新的一年「定調」。

在開運習俗方面，可準備熱茶或湯品，象徵暖身聚氣；也有人會點燈、焚香，祈求平安順遂。由於大寒正值歲末年初交界，民俗上也提醒避免情緒起伏過大，保持心情穩定，才能為新的一年累積好能量。

掃除舊氣、迎接新運。（示意圖／CANVA製作）

專家指出，大寒不僅是氣候上的轉折點，也是身心調整的重要時刻。透過適度保暖、飲食節制與生活步調放慢，不僅能平穩度過寒冬，也能為即將到來的春天做好準備。隨著節氣推移，萬物將逐漸甦醒，大寒正是沉澱與重整的最佳時機。

【寶島神很大】最貼近生活、關係你我的民俗文化節目，每週三22:15三立臺灣台29頻道

►按讚寶島神很大粉絲團，掌握最新消息：https://bit.ly/3n9Sb9C

►訂閱寶島神很大Youtube頻道！神影片週週更新：https://pse.is/4c9hq5

★三立新聞網/寶島神很大提醒您：

民間信仰請酌量參考，理性信仰不迷信

更多三立新聞網報導

萬丹紅豆情緣深 保生大帝庇佑情

媽祖關公誕辰有定數 為何城隍爺生日「各自表述」？民俗揭密背後玄機

新竹都城隍爺聖誕！賀壽活動湧入大批信眾參拜祈福

藥師節揭秘！神農大帝「嘗百草」精神，如何默默守護現代藥師用藥安全？

