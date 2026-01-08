睡滿７小時＋輕鬆活動 有動有睡更健康

睡眠不足影響免疫力、心血管健康。奇美醫院攜手喬山健康科技推出「醫起好眠8週挑戰」，鼓勵醫護與社會大眾參與。（記者汪惠松攝）

記者汪惠松∕台南報導

睡眠不只是休息，更是影響免疫力、心血管健康等的關鍵因素。奇美醫院攜手喬山健康科技推出「醫起好眠8週挑戰」，透過科學實證的「生活型態醫學」理念，鼓勵醫護與社會大眾參與，藉由簡單日常打卡與數位引導培養良好睡眠習慣，建立有動、有睡更健康理念。

現代人生活節奏快速，「睡眠不足」已成為影響身心健康的重要隱憂。奇美醫院、台灣生活型態醫學會與喬山健康科技旗下數位大健康生活平台Welltivity APP跨界聯手，自2025年12月8日至2026年2月1日推出醫起好眠8週挑戰。

奇美醫院長林宏榮表示，在醫療場域中深刻感受到長期睡眠不足，對醫護人員專業表現與民眾健康所帶來的影響。推動「好眠」不只是健康促進，更是守護生活品質的重要基礎。此次透過醫起好眠8週挑戰活動，讓正確的睡眠觀念真正融入每個人的日常生活。

奇美健康管理中心主任暨台灣生活型態醫學會秘書長蔡孟修指出，根據近年大型隨機對照研究與系統性回顧分析及美國身體活動指引，實證顯示規律運動與日常身體活動皆能有效調節生理節律，並提升夜間入睡品質與整體睡眠表現。生活型態醫學強調的不只是「運動量」，而是將科學證據轉化為可持續的生活行為。

生活型態醫學會此次參與醫起好眠8週挑戰的內容設計，正是希望將研究結果轉化為民眾在日常生活中「做得到、做得久」的行動方案，協助建立白天活動、夜晚修復的健康循環。活動期間只要完成指定任務者即可於2月2日參加抽獎，有機會獲得「喬山50感恩慈善演唱會門票」及多項好禮。

奇美預防醫學科臨床心理師何詩君表示，醫起好眠8週挑戰將睡眠習慣拆解為每日可執行的「微行動」，例如睡滿7小時、起床接觸日光、睡前降低光源或進行放鬆活動等。參與者只要每日簡單打卡就能逐步穩定生理節律。