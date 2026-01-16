睡滿8小時還是累？醫揭粒線體「垃圾回收機制」失效

許多人睡滿8小時甚至週末補眠到中午，醒來仍感到身體沉重、大腦遲鈍，喝咖啡也無法改善。營養功能醫學專家劉博仁表示，這是細胞層次的能量合成出問題，而非心理因素。

許多人睡滿8小時甚至週末補眠到中午，醒來仍感到身體沉重、大腦遲鈍，喝咖啡也無法改善。（示意圖／Pixabay）

劉博仁指出，真正的恢復是「能量的再合成」而非單純休息。粒線體是細胞發電廠，負責將食物和氧氣轉化為ATP，這是身體唯一的能量貨幣，心臟跳動、大腦思考、肌肉活動都需要它。當粒線體功能低下，不僅產能下降，還會釋放大量活性氧造成細胞發炎，讓身體處於「低電量模式」。

2025年發表在《Nature Neuroscience》的研究發現，粒線體的「垃圾回收機制」必須與睡眠週期同步。長期疲勞者的這個機制失效，腦細胞堆積大量損壞的粒線體，無法回收反而持續釋放發炎訊號。研究數據顯示，慢性疲勞族群即使睡眠充足，晨間大腦皮層ATP濃度比正常人低30%到40%，這說明了「腦霧」和「醒後疲勞」的成因。

起床後一小時內接觸10分鐘自然光，光訊號會告訴粒線體該開工。（示意圖／Pexels）

劉博仁建議三個修復粒線體的方法。首先是校準光線，起床後一小時內接觸10分鐘自然光，光訊號會告訴粒線體該開工。其次是補充關鍵營養，粒線體運作需要鎂、B群維生素、輔酶Q10等輔因子，可多攝取深綠色蔬菜和堅果。

此外，適度壓力能刺激粒線體新生。劉博仁表示，恆溫環境讓粒線體變懶惰，偶爾洗冷水澡或進行會微喘的有氧運動，這些壓力會啟動PGC-1α路徑，命令細胞製造新粒線體。他呼籲，感到疲憊時應透過科學方式優化粒線體功能，而非只是多睡或責怪自己。

