睡滿8小時還是累？醫曝「睡眠不規律」易焦慮、代謝亂！4招找回生理節律，別讓身體天天「調時差」





許多人每天早晨都上演「鬧鐘災難劇」：床頭一個、浴室一個、客廳再一個，每5分鐘輪番轟炸，只為了把自己從床上硬拉起來。胸腔暨重症專科醫師黃軒指出，這並非真正的自律，而是與自己的「生物時鐘」作戰。

他強調，比早起更重要的是「睡眠一致性」——規律的睡眠能提升記憶與注意力表現20%。反之，睡眠節律錯亂的人就算睡滿8小時，依舊疲倦、焦慮，甚至導致代謝、免疫、內分泌等系統異常。

俗話說「早睡早起身體好」，但胸腔暨重症專科醫師黃軒近日在臉書分享，這句話固然沒錯，但前提是你的身體願意配合，因為每個人的生物節律並不相同。

人類依生理時鐘可大致分為3種類型：

1、晨型人（Lark）：天未亮就精神充沛。 2、夜型人（Owl）：越夜越清醒，大腦在深夜更活躍。 3、中間型人（Hummingbird）：介於前兩者之間。

如果一個天生「夜型人」，卻強迫自己每天5點起床，等同於讓身體長期處於「時差」模式，引發疲憊、焦慮、代謝紊亂等一連串身體反彈。

研究顯示，長期違反生理節奏的人，常出現皮質醇分泌異常、免疫力下降，也可能提高肥胖與情緒障礙風險。當生物鐘失調（circadian misalignment）發生時，葡萄糖耐受性與胰島素敏感性也會下降，使代謝系統受到干擾。

黃軒強調：「很多人以為起不來是懶惰，但其實那是大腦在抗議，你的身體根本還沒準備好醒來。」

「睡眠一致性」比「早起」更重要

黃軒引用研究指出，每日固定時間入睡及起床的重要性，遠高於「早起」。他提到，一項追蹤61位大學生、為期30天的研究實驗顯示，相較於寢晝作息不定的人，睡眠規律者的記憶與注意力提升約20%；相反地，即使睡滿8小時，只要時間不固定，依舊容易疲倦、焦慮、代謝失衡。

他解釋，規律的睡眠使大腦能在同一時段啟動修復，就像每天給細胞一張「固定班表」——當身體知道何時該睡、何時該醒，荷爾蒙分泌、新陳代謝、免疫反應自然能協調一致。

簡單來說，就是：固定時間入睡，比早起更能讓你變聰明。

睡眠以90分鐘為單位，把握淺睡期清醒

黃軒指出，芝加哥大學早在1950年代就發現：人類睡眠是以90分鐘為單位的循環組成，在深睡眠（Non-REM）與快速眼動期（REM）之間往返切換。

基於這個週期，入睡3小時、4.5小時、6小時、7.5小時後醒來，相對「友善身體」。因為這些時間點多半處於淺睡眠階段，大腦正好結束一輪循環。在這時清醒，會較感覺神清氣爽。

相反的，如果是在深睡期被鬧鐘硬拉起，大腦像被「地震」震醒，容易出現昏沉、頭痛、易怒等症狀，這就是所謂的「睡眠慣性」。

研究人員利用正子斷層造影（PET）研究檢查受測者的腦部，也發現進入睡眠慣性期間，大腦前額葉與頂葉活性恢復較慢，這也是為什麼有些人睡醒會覺得「腦袋卡卡」的原因。

找到自己專屬「睡眠節奏」

黃軒提出幾項實用建議，協助民眾調整自身睡眠節律：

1、覺察自然節奏：

假日不設鬧鐘，觀察自己睡到自然醒的時間，作為自己的「原生生物時鐘」參考，不必強逼它改變，而是穩定它。

2、設定固定睡眠窗口：

無論是夜型人或晨型人，盡量保持每天上下床時間差距不超過30分鐘。長期的「睡眠一致性」，能讓你的能量曲線變平穩。

3、創造入睡儀式：

放下手機、調暗燈光，聽輕音樂或冥想，讓大腦知道「該關機了」。

4、善用醒後1小時：

把握起床後1小時，拉開窗簾曬太陽10分鐘、喝一杯溫水、做5分鐘的伸展、寫下今日3件小目標等。黃軒認為，這1小時的時間，比多早起2小時更能決定你一天的狀態，而不是一起床就衝去上班、上課。

真正的自律是「順著自己活」

黃軒強調，自律並非硬撐，而是理解身體規律後懂得「調頻」，「讓身體與節奏合作，而非對抗。」他認為，如果每天為了早起，搞到身體在跟自己作戰，那就不是健康。

當睡眠變得規律、節奏正確時，白天的專注力、情緒穩定度，甚至創造力，都會在夜間被悄悄修復。因為「真正的自由，是在了解規律之後的自律。」唯有每一夜與身體達成「和平協議」，才能讓身體更健康、更自由。

