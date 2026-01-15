睡滿8小時還超累！醫揭「身體發電廠」罷工了：補眠也沒用

記者鄭玉如／台北報導

有些人明明睡滿8小時，甚至週末補眠到中午，醒來仍感覺疲憊，其實是細胞層次出狀況。營養醫學專家劉博仁提到，人體細胞中的「粒線體」就像細胞發電廠，一旦功能低下，身體就處於「低電量模式」，這也導致就算睡再多也還是疲倦，若想緩解慢性疲勞，可以從生活習慣做改變，例如起床後1小時內，讓眼睛接觸10分鐘的自然光。

劉博仁在臉書粉專指出，多數人以為休息就是停止活動，但真正的恢復並不是單純躺著不動，而是身體能否順利完成「能量再合成」。細胞中的「粒線體」負責將食物與氧氣轉換成ATP（三磷酸腺苷），無論心跳、大腦思考，甚至滑手機時手指的活動都離不開它。

當粒線體健康時，產能充足、運作順暢；一旦功能下降或老化，不僅發電效率變差，還會釋放大量活性氧，引發細胞發炎反應，導致即使睡眠充足，身體仍處於「低電量模式」。研究更發現，粒線體不只負責發電，睡眠期間會啟動「粒線體自噬（Mitophagy）」的垃圾回收機制，清除受損老化的粒線體。

劉博仁解釋，對於長期疲勞者而言，粒線體自噬系統已失效，導致腦細胞堆積大量「功能損壞的殭屍粒線體」，在無法被回收的情況下，持續釋放發炎訊號，干擾神經傳導。數據顯示，這類人即使睡眠充足，晨間大腦皮層的ATP濃度，仍然比正常人低了30%到40%。

劉博仁分享3招幫助粒線體「重新上工」，首先是「校準光線節律」，建議起床後1小時內，讓眼睛接觸約10分鐘自然光；再者「補足關鍵營養素」，粒線體運作仰賴鎂、B群維生素與輔酶Q10等輔因子，缺乏時就像引擎沒機油，可透過深綠色蔬菜、堅果補充。

最後是「適度給身體好壓力」，長期處於恆溫環境，反而讓粒線體變得懶惰。偶爾洗冷水澡、微喘的有氧運動，有助於刺激身體啟動能量製造路徑（PGC-1α），促進新粒線體生成。

