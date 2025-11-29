睡眠不只影響精神！持續呼吸中止恐導致高血壓、憂鬱與猝死

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

一名40歲男性上班族，身高約170公分、體重超過120公斤，BMI達41.3。長期夜間打呼聲大，甚至曾被自己吵醒，有時睡眠過程會出現窒息感，讓他以為自己遭遇「鬼壓床」。長期睡眠不足，使他早晨精神差、血壓升高，情緒也變得鬱悶。

起初他就診心臟內科治療高血壓，但血壓控制不佳，轉至臺北市立聯合醫院和平婦幼院區耳鼻喉科門診。經睡眠檢測發現，呼吸中止及低下指數（AHI）高達80次／小時，每次呼吸中止超過10秒，屬極重度睡眠呼吸中止症。經減重及配合持續正壓呼吸器（CPAP）治療後，AHI降至5以下，患者精神、心情及工作效率均明顯改善，家人也安心不少。

耳鼻喉科主任徐欣健指出，睡眠呼吸中止症是指睡眠中呼吸反覆暫停及重啟，導致血氧下降與睡眠品質降低。短期可能造成夜間失眠、白天嗜睡、頭痛、口乾、情緒煩躁與專注力下降；長期未治療則會增加腦血管及心血管疾病（中風、心肌梗塞風險高6至23倍）、高血壓、糖尿病、男性陽痿與憂鬱症風險，甚至提高車禍與猝死風險。

徐醫師建議，若經常疲倦、夜間打呼聲大或曾夜間驚醒，應考慮尋求專業診斷。標準檢查為多功能睡眠檢查儀（PSG），可監測血氧濃度、呼吸氣流、腦波及心電圖。另有可攜式居家睡眠檢查，輕便、成本低，適合大規模篩檢。

治療方式包括減重、手術及CPAP，其中CPAP為首選非侵入性治療。徐欣健提醒，每位患者嚴重度不同，應由專業醫師評估並選擇最適合的治療方案。他強調，睡眠呼吸中止症是潛在健康隱患，了解症狀並及早治療，有助降低心腦血管及其他健康風險，提升生活品質。

（記者李政純，圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

