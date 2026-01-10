睡眠不足心臟恐出問題！最新研究曝1類人風險最高

生活中心／杜子心報導

睡不好不只是隔天精神差，現在連心臟都可能跟著出問題。最新研究發現，長期睡眠品質不佳，會明顯拉高心血管疾病與死亡風險，特別是正值更年期前後的女性族群，更容易因荷爾蒙變化與睡眠障礙交互影響，讓心臟健康亮紅燈。專家提醒，睡眠已不只是生活習慣問題，而是攸關心血管健康的重要關鍵。









睡眠不足心臟恐跟著出問題！最新研究警告「更年期女性」風險高

研究指出，中年時期睡得越好，未來罹患心臟病或中風、甚至死亡的風險就越低。（示意圖／取自Pexels）

根據發表於《Menopause》期刊的研究，學者分析近3000名參與美國「全國女性健康研究（SWAN）」的中年女性資料，並以美國心臟協會提出的「生命八要素」作為評估指標。結果顯示，血糖、血壓、尼古丁使用與睡眠品質，是影響心血管風險最關鍵的四大因素，其中「睡眠」更是預測心血管事件與全因死亡風險的最強指標。研究指出，中年時期睡得越好，未來罹患心臟病或中風、甚至死亡的風險就越低。

研究中對睡眠的評分，主要觀察近兩週是否出現入睡困難、夜間頻繁醒來，以及清晨醒後難以再睡等情況。醫師指出，長期睡眠不足不只會引發體內發炎反應，連心臟血管內壁細胞都可能受影響，間接增加高血壓、糖尿病與肥胖風險。對45歲以上女性而言，更年期後雌激素下降，原本對心臟的保護作用減弱，加上睡眠呼吸中止症與血管舒縮症狀變得常見，使心血管風險同步升高。專家建議，更年期女性若長期睡不好，應及早就醫評估，改善睡眠同時也是在保護心臟健康。

原文出處：睡眠不足心臟恐跟著出問題！最新研究警告「更年期女性」風險高

