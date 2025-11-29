睡眠中呼吸暫停上百次！醫：打呼非睡香 恐增心臟病風險

睡眠呼吸中止症不僅影響睡眠品質，更可能導致嚴重健康問題。王曜醫師指出，許多人誤以為打呼只是睡得香，實際上可能是身體發出的警訊，患者一晚可能發生數十到上百次呼吸暫停。

許多人誤以為打呼只是睡得香，實際上可能是身體發出的警訊。（示意圖／Pexels）

桃園耳鼻喉科空軍醫師王曜表示，睡眠呼吸中止症（OSA）是一種在睡眠中呼吸反覆暫停的疾病，不僅讓人睡不飽，長期下來更會對心臟、大腦造成負擔。由於症狀多發生在夜間，患者難以自覺，通常需要枕邊人提醒，或因白天精神不濟才發現問題。

根據王醫師分享，睡眠呼吸中止症的夜間症狀包括不規律且大聲的打呼，常在呼吸中斷後突然驚醒並喘息；睡眠中停止呼吸超過10秒，隨後伴隨大聲喘氣；夜尿頻繁，即使喝水不多也常夜間起床；睡眠磨牙，可能因氣道阻塞引發反射；以及頻繁夜醒，雖能再入睡，但大腦已被干擾。

白天症狀則包括極度嗜睡，即使「睡很久」仍感疲倦難以集中精神。（圖／Photo AC）

白天症狀則包括極度嗜睡，即使「睡很久」仍感疲倦難以集中精神；晨間頭痛，因缺氧導致血管擴張，常在早晨出現；注意力與記憶力下降，長期睡眠不足讓思考遲鈍；情緒不穩，表現為煩躁、焦慮甚至憂鬱；以及口乾喉嚨痛，因夜間張口呼吸所造成。

王曜醫師強調，睡眠呼吸中止症不只影響精神狀態，更會增加高血壓、中風、心臟病等風險。他建議民眾若發現自己或家人出現相關症狀，應盡快尋求專業醫師診斷，找出氣道阻塞原因，並依狀況接受合適的治療，以避免健康風險持續惡化。

