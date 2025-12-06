「睡眠中猝死」前有5大警訊！醫喊：走路變慢、起身吃力都中了

記者施春美／台北報導

時序入冬，氣溫降低，醫師黃軒表示，民眾要小心睡眠中無預警的猝死(睡眠的猝死)，睡眠是人體進入「最低防禦模式」的時刻，研究指出，許多致命事件的時間點在清晨零時～6時之間，包括心律不整、急性心臟事件、夜間呼吸中止等。睡眠的猝死有4大警訊，包括一睡醒就頭痛、夜間心悸、起身變吃力。

胸腔暨重症專科醫師黃軒在其臉書表示，睡著是人體猝死的危險期是因為人體在睡著時，進入「最低防禦模式」的時刻。此時，心跳變慢、血壓下降、自主神經切換到副交感、呼吸反射下降（對缺氧反應變遲鈍）。

研究指出，許多致命事件的時間點在清晨零時～6時之間，包括心律不整、急性心臟事件、夜間呼吸中止等。分析1980～2003年數據，顯示突發性心臟死亡，在凌晨零時到清晨6時間的比例明顯上升，約佔所有猝死的12～19%。

黃軒並列舉三大黑夜殺手，讓人睡著就離世。

1. 心律不整

最典型原因為心室纖維顫動（VF），黑夜時，自律神經切換，是容易誘發「電流短路」。

2. 阻塞性睡眠呼吸中止（OSA）

阻塞型睡眠呼吸中止症會造成氧氣掉到谷底、血壓突然飆高、心臟被迫來回急煞急衝、 造成心律失常、腦血管意外。

研究發現，中重度OSA會讓夜間猝死風險上升近2.6倍

3. 夜間心臟病發（尤其在冬天）

氣溫下降後，冠狀動脈會緊縮，此時血液黏稠、血管收縮、血壓波動，心臟被逼著做高強度運動。

黃軒並列舉睡眠中死亡前的警訊：

1. 一睡醒就頭痛＝夜間缺氧警訊

睡眠呼吸中止（OSA）患者最常見的症狀之一就是「晨間頭痛」。研究顯示，OSA患者中，晨間頭痛發生率18～74%。這與夜間反覆低氧有明顯關聯。

2. 睡覺被噎醒、喘醒＝OSA典型警訊

夜間「喘醒」是中重度 OSA 的典型警訊。有喘醒歷史的 OSA 患者，夜間猝死風險明顯上升2.6 倍。

3. 夜間心悸、胸口悶熱＝心律不整或冠心症可能性

研究顯示，睡眠期間自主神經變化增加了「夜間心律不整」發生率。OSA引起的低氧與血壓激烈波動，會誘發心悸、心律失常與夜間胸悶。夜間，尤其淺眠階段，更易出現缺血性胸悶與心臟事件。因此，夜裡胸口緊不是因為惡夢，而是心臟在負荷太重時的求救信號。

4. 走路變慢、起身變吃力＝心血管死亡風險升高

這不是老而已，是「全身衰退」的生理指標。走路速度越慢，死亡風險越高，比血壓還更能預測全身退化。

黃軒表示，肌力下降（特別是起身困難）與心血管死亡高度相關。從椅子站起來變慢，強烈預測全因死亡風險。肌力下降不是肌肉的問題，是所有器官都在變弱的共同訊號。

