睡眠呼吸中止症恐增認知障礙風險 專家：1種治療或可延緩失智

最新發表在《美國醫學會雜誌》的研究，首次證實了睡眠專家長期懷疑但尚未被確認的現象：睡眠呼吸中止症可能導致大腦及其他器官缺氧，進而影響認知能力。

研究負責人、加州大學舊金山分校精神病學、神經病學及流行病學教授，舊金山退伍軍人醫療中心老年精神病學主任克里斯汀·亞菲（Kristine Yaffe）表示，這項研究首次顯示睡眠呼吸中止症與認知障礙之間的關聯，也意味著治療這類睡眠問題可能有助於預防或延緩老年失智症。

睡眠呼吸中止症是一種常見疾病，患者在睡眠時呼吸會暫停或變淺，每次中止可持續10至20秒或更長，每小時可發生30次以上，由於軟顎或呼吸道阻塞，患者無法充分吸入空氣，造成器官與大腦缺氧。

本研究招募298名受試者，所有參與者在研究開始時均未罹患認知障礙。透過先進設備，研究人員監測大腦活動、血氧濃度、心律及氣流，並記錄呼吸暫停或低通氣事件。結果顯示，約三分之一（35.2%）的女性出現失智或輕度認知障礙，而患有睡眠呼吸中止症的女性發生認知障礙的風險是其他人的兩倍。

研究進一步指出，認知能力下降的關鍵因素為缺氧，而非因呼吸困難而醒來的次數，長期低氧狀態的女性更容易出現認知障礙。

針對治療，根據美國醫療保健研究與品質局（AHRQ）報告，最有效的方式為使用持續性呼吸道正壓通氣（CPAP）機器，透過面罩持續輸送空氣，使呼吸道保持暢通。此外，另一種名為下顎前移裝置（MAD）的口腔矯正器也可有效治療，透過向前移動下顎來維持呼吸道通暢。

專家提醒，早期診斷與治療睡眠呼吸中止症，不僅可改善睡眠品質，也可能降低認知障礙與老年癡呆症的風險。

（圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

