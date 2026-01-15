睡眠呼吸卡卡打呼 小心增加肝臟負擔

睡覺時的打呼聲，常常被當成只是太累或睡姿不良，但醫師提醒，如果打呼不是偶發，而是長時間反覆出現，甚至影響睡眠品質、白天精神，背後可能不只是單純的睡眠問題。近年研究也發現，嚴重打呼與睡眠時呼吸不順，可能牽動全身代謝，讓原本默默工作的肝臟，逐漸承受額外負擔，成為容易被忽略的健康警訊。

鼾聲如雷、睡眠品質不佳，這個看似日常的睡眠習慣，但只要長期音量大、情況越來越頻繁，問題可能不只是出在睡眠品質，而是你的肝臟正在向你發出警訊。台北慈濟醫院胃腸肝膽科醫師｜鄭煜明：「我們說呼吸睡眠中止症，它不是只是呼吸道疾病，它會影響到我們的脂肪的代謝，它也會造成我們的胰島素的阻抗，那當中涉及的成因當然很複雜，這些綜合在一起就讓我們健康的肝臟，它的脂肪就堆積，它代謝脂肪的出現異常，我們叫脂肪肝。」

廣告 廣告

醫師指出，睡眠呼吸中止長期反覆發生，會讓身體代謝失衡，脂肪逐漸在肝臟堆積；從健康的鮮紅色肝臟，到脂肪肝，甚至肝炎、肝癌，這都是長期累積的結果，一旦出現異常，就不能再輕忽。台北慈濟醫院胃腸肝膽科醫師 鄭煜明：「脂肪肝它麻煩的地方就是說，它初期不會有症狀，通常症狀的話 ，通常就是很嚴重的肝病了，比如說很疲累 或者我全身皮膚黃黃的，或者是說他的肚子腫脹起來，裡面有腹水 這都是比較嚴重的後果。」

除了定期的檢查外，民眾平時護肝最重要的功課，其實就是從飲食下手，怎麼吃、吃多少，都會直接影響肝臟的，代謝負擔。新光醫院營養科營養師 張郁涔：「可以先多攝取一些蔬菜水果，可以增加我們的膳食纖維 維他命，或是抗氧化物，那再來就是減少一些我們的，高油脂或是高糖的食物，因為這兩種的話，都(會)增加我們的胰島素的阻抗，進而增加我們肝臟的負擔，那這兩個減少的話，也可以減少我們身體的氧化壓力。」

營養師提醒，護肝不一定要大改生活，只要從日常飲食做起就好，像是手搖飲減糖、少吃油炸、多吃蔬菜，這些小改變，其實都能減輕肝臟代謝壓力，也有助改善睡眠狀況，別讓長期打呼成為健康的警告訊號。

更多 大愛新聞 報導：

2025年鳳凰獎 表揚77位楷模

板橋園區歲末祝福 深耕社區廣結善緣

