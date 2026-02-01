睡眠品質決定健康！專家解析不同年齡所需睡眠時間與完整睡眠周期

人的一生當中，有三分之一的時間處 於睡眠狀態，睡眠品質與身體健康 息息相關，越來越多人會透過智慧穿戴裝 置監測睡眠狀態，就能得知前一晚的睡眠 品質，像是清醒時間、淺眠時間、深眠時 間，以及血氧、呼吸頻率等各種詳細的睡 眠數據。

人一天需要多少的睡眠時間？台灣睡眠 醫學學會理事、新光醫院睡眠中心主任林嘉謨指出，各年齡階段需要的睡眠時間不 同，像是剛出生的嬰兒可能要睡到18～ 20小時，學童、青春期約是10～12小 時，成年人大約6～8小時就足夠了，睡太多、睡太少都可能有礙健康。

正常的睡眠結構可分為4個階段，包 括：清醒期、淺睡期、熟睡期與深睡期、 快速動眼期，一個完整睡眠會經歷不同睡 眠周期。首先由非快速動眼期，循序進入 淺層睡眠階段1、階段2，到深層睡眠階段 3，再由深層睡眠反彈回到淺層睡眠，之 後進入快速動眼期，如此周而復始；大約 90至120分鐘循環一次，每晚大約有4～ 6次的睡眠周期循環，也就是6～8小時的 睡眠時間之後，身體就會開始為清醒做 準備。

林嘉謨進一步說明，正常的睡眠是由3 個非快速動眼期與1個快速動眼期交替循 環出現，其中非快速動眼期包括淺層睡眠 第1、2期，以及深層睡眠第3期，約占所 有睡眠時間的75～80％，而快速動眼期 約占所有睡眠時間的20～25％。 如果不是在完整的睡眠周期清醒，特別 容易感到疲累、精神不濟。

一般來說，入 睡10分鐘之後，會進入半夢半醒的淺層睡 眠，此時醒來等於打斷了一個睡眠周期， 沒有足夠的時間睡飽，當然清醒後反而會 覺得更累，好像一直沒睡醒的感覺。

