睡眠殺手找到了！名醫揭「4種床單顏色」害失眠：連白色也中招

許多人都想一夜好眠，除了選對床、棉被和枕頭，連床單顏色也有「眉角」。神經外科醫師謝炳賢表示，說到睡眠問題，床單顏色是一個被嚴重低估的因素，並分享「6種床單顏色」對睡眠品質的驚人影響。

神經外科醫師謝炳賢指出，床單顏色是影響睡眠的關鍵。（示意圖／PIXAPAY）

白色床單是雙面刃！還有哪些顏色影響睡眠？

1.紅色床單：睡眠殺手

睡在紅色床單上，如同為大腦開啟了永不停歇的「刺激模式」。紅色是一種高強度色彩，會讓你的神經系統持續處於亢奮或戒備狀態，無法進入深度休息。若想擁有高品質的睡眠，請立刻拋棄紅色床單，為臥室換上平靜的色彩。

2.黃色床單：隱藏的興奮劑

別讓黃色床單謀殺你的睡眠！雖然看似溫暖舒適，但黃色等暖色調會刺激大腦持續分泌腎上腺素，如同在床單上鋪滿了「濃咖啡」。根據統計，長期使用黃色床單，平均會讓入睡時間大幅延長45分鐘。

3.白色床單：純淨的兩面刃

白色雖然帶來純淨感，但也因反射所有光線，易在夜間造成視覺刺激。當臥室有光線滲入時，白色床單就像刺眼的聚光燈，讓大腦難以放鬆進入睡眠狀態。若光線敏感，應審慎考慮白色床品。

4.黑色床單：沉重的睡眠負擔

別讓黑色床單偷走你的涼爽。黑色具備強大吸熱性，會使床鋪溫度升高 2～3度，不僅會導致夜間盜汗，更會嚴重干擾睡眠連續性。此外，深沉的黑色在心理上可能帶來壓抑和沉重感，導致使用者噩夢增多，是影響睡眠品質的隱形因素。

白色床單是睡眠「雙面刃」。（示意圖／PIXAPAY）

藍色床單是「天然安眠藥」？

1.藍色床單：天然助眠神器

想睡好？換藍色！藍色床單被譽為「天然安眠藥」，它能促使大腦自動分泌褪黑激素，讓身心快速鎮靜。數據指出，使用藍、綠等平靜色系床單，能讓使用者入睡速度提升30％，並擁有更深層的睡眠。

2.綠色床單：自然界的安眠良方

僅次於藍色的「睡眠神器」！綠色床單是來自大自然的安眠良方。綠色能有效模擬森林的寧靜感，讓心率和血壓自然降低，使緊張的神經系統瞬間放鬆。研究證實，使用綠色床單能顯著降低體內的壓力激素水平，整體睡眠品質改善高達60％以上。

藍色床單是助眠神器。（示意圖／PIXABAY）

謝炳賢醫師補充，如果有長期睡眠困擾，務必檢查床單顏色，強調選對顏色「可能比任何安眠藥都有效」。

