「睡眠1狀況」心梗機率增4倍！醫生也中招：嚴重恐猝死

健康中心／朱祖儀報導

睡覺打呼影響枕邊人。（示意圖／翻攝自Pexels）

睡覺打呼不只影響枕邊人，也可能影響自身健康。ICU醫師陳志金表示，睡覺鼾聲如雷的人很可能患有睡眠呼吸中止症，不僅罹患高血壓、心肌梗塞的機率比別人高，也會增加失智、猝死風險，還可能影響婚姻生活。而他自己也有睡眠呼吸中止症，每小時呼吸停止36次，每晚都要戴著儀器睡覺。

陳志金在臉書發文表示，有不少人以為打鼾的人睡得很好，但其實是錯誤觀念，且這狀況對健康有影響，因為這很可能是罹患睡眠呼吸中止症的徵兆，睡眠時呼吸停止、缺氧、中斷睡眠等狀況，不僅罹患高血壓、腦中風、心肌梗塞比一般人高3至4倍，也比較容易發生交通事故或猝死，也會增加失智風險。

打呼可能是呼吸中止症。會影響自身健康。（示意圖／資料照）

陳志金表示，鼾聲也是摧毀婚姻的「重要殺手」，並列出以下7大原因：

1.鼾聲影響枕邊人。

2.打鼾會張口呼吸，口乾、少了口水的滋潤，容易有口臭。

3. 反覆缺氧、睡眠不斷被中斷，記性會變差。

4.會在短時間內多次睡睡醒醒，患者自以為沒睡著，但另一半講到一半就聽到鼾聲，導致雙方容易吵架。

5.缺氧導致夜間的抗利尿激素分泌減少，造成小便製造量增加，且夜尿昏昏欲睡、沒瞄好馬桶，還會導致浴室臭氣沖天。

6.睡眠呼吸中止症會造成勃起功能障礙，影響「性福」。

7. 另一半沒聽到鼾聲，擔心對方停止呼吸，隨時會「斷氣」。

陳志金表示，自己也會打呼且有睡眠呼吸中止症，每小時呼吸停止36次、血氧最低76%，因此每晚都會戴著儀器睡覺，已經持續24年，呼籲大家若發現另一半會打呼，應該帶對方去看睡眠專科醫師。

