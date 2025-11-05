睡美人差個吻！玉山金董座曝三商壽增資計畫

▲玉山金控與三商美邦人壽今（5）日同步召開董事會，並通過換股合併案，玉山金與三商壽晚間召開聯合記者會，玉山金董事長黃男州（左三）與三商壽董事長翁肇喜（右三）握手合影。（圖／記者嚴俊強攝）

[NOWnews今日新聞] 玉山金控與三商壽今（5）日董事會都通過合意換股併購，玉山金擬以每0.2486股換發1股三商壽股票，並在晚間召開聯合記者會。三商壽董事長翁肇喜表示，三商壽是很美的企業，嫁出去嫁妝也很豐厚，基因也很好，現在加入金控，資源豐富擴大發展舞台，希望大家支持新的玉山人壽。玉山金董事長黃男州也透露現在迎娶三商壽的原因，更形容三商壽如同睡美人，就差王子的一個吻，就是注資，讓睡美人變健康美人，玉山金也有承諾增資計畫，短時間要先把資本適足率補到200%以上。

廣告 廣告

對於嫁給玉山金，翁肇喜先感謝過去台灣社會各界、股東過去32年對三商壽的關懷與支持，也感謝過去5、6年三商壽經濟困難時，政府的關心指導，最要感謝是玉山金，還說三商壽是一個很水（台語很美的意思）的企業，要嫁出去嫁妝很豐厚，有1.6兆資產，還有一流團隊及32年累計的know how（技術），他對三商壽一直感到非常驕傲，有好的緣份加入玉山金，三商壽基因本來就很好，未來加入金控，資源豐富發展舞台擴大，未來可發揮1加1大於2、甚至3、4的效果，也要大家期待及繼續支持新的玉山人壽。

不過，市場也關心玉山金併購三商壽後的增資需求，玉山金董事長黃男州不諱言，今日開董事會也有董事開玩笑說，三商壽就像睡美人，就差王子的吻，也就是注入資本，就可從睡美人變健康美人，主管機關也有要求投標要對未來增資承諾，玉山金也有提出未來注資承諾，相信在補充資本額後，三商壽可邁向更健康的未來，目前短時間RBC要補到200%以上，金額沒有很大，但這部分還要跟主管機關報告，。

對於玉山金為何在這時併購三商壽？黃男州說，玉山金除了有銀行、證券之外，今年又增加了投信，若有保險與銀行、證券、投信整合，金控版圖會更完整，因此認為在未來適時間擴展保險版圖是有必要，加上過去保險業會計制度沒與國際接軌，但明年新的會計制度IFRS與世界接軌，還有新一代清償能力在地化及提供15年過度措施，可預期未來保險業走向健康經營，加上主管機關提出外匯準備金制度，加上美國利率也在下調，有利於保險業的健康經營。

▲玉山金董事長黃男州。（圖／記者嚴俊強攝）

黃男州還提到，三商壽有32年經營經驗，累積250萬客戶，400萬張保單，全台灣有257個通訊所， 玉山金用了18年資產規模才破兆元，如果玉山有一張保險執照，預估也要10年，才能到達目前三商壽的規模。這可能還是樂觀預估，這時與三商壽合作是非常好的事，兩家資產規模也恰當，對未來經營相當有信心。

翁肇喜則也被問到未來會參與增資嗎？他表示，「一生承諾一生的朋友」，將來一定會當玉山金很好的朋友夥伴，「三商投控一定會做很好的股東」，但，他也說只能「量力而為」就是。

對於玉山金明年將進行董監改選，玉山金董事長黃男州說，需要有保險專業的董事，是依法要納入，因此目前金控董事並沒有保險專業董事，因此明年需要有保險董事加入，但仍需要股東同意而行之。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

每0.2486股換發1股！玉山金換股併購三商壽 躍居第5大金控

玉山金、三商壽談併購公告慢半拍？金管會：若違規最重罰500萬

玉山金併三商壽有貓膩？金管會挨批成路人甲 急喊1周內查清