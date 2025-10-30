睡衣外穿正夯！Jennie、Rosé、歐美博主都在穿，蕾絲睡衣穿搭3招公式直接複製不出錯！
觀察近幾季的時裝週秀場，會發現諸多品牌開始鼓勵女孩們把閨房穿著化為自信單品，像是Dolce&Gabbana、Saint Laurent、Miu Miu、Chloé……都推出不少以女性絲綢睡衣為靈感的造型。Jennie、Rosé日前登上時裝週的睡衣風格造型更因此成為時尚圈熱門焦點，觀察街頭的時髦人士，也會發現蕾絲睡衣已融入了女性日常，為生活添了點法式慵懶，也能隨著不同搭配轉換風格，「蕾絲睡衣」怎麼穿才不會顯得俗氣露骨？以下3招公式直接複製不會出錯。
蕾絲睡衣3招穿搭公式
蕾絲洋裝＋長褲
緞光洋裝加入蕾絲滾邊，是女孩們最喜歡的睡衣款式，既舒服又有女人味，不過要直接外穿還是讓你有點害羞嗎？剛開始嘗試的你，推薦可以搭配長褲來完成造型，垂墜感重的褲裝或是牛仔褲都很適合，以俐落中性的單品來中和溫柔的氛圍，如果還是不自在，也能夠多加一件T恤作為內搭。
寬鬆上衣＋蕾絲洋裝
許多歐美博主們都很愛這樣的搭配，將蕾絲洋裝外再罩上一件上衣，讓露出的下襬剛好點綴腰際，適合平常喜歡街頭感、中性穿搭的女孩，挑戰為日常加入這個浪漫的小細節，會發現整個造型層次都加分了！
單穿蕾絲洋裝＋中性單品
總體來說，要調和蕾絲睡衣給人太過私密、露骨的感受，必定需要其他的單品來輔助。然而，想嘗試單穿蕾絲洋裝、展現自信身材，當然也是可以的！推薦藉由寬鬆的皮革外套、寬版西裝外套來搭配，最能體現若隱若現的魅力；另外，也可以透過叛逆風格的靴子來混搭，一枚充滿個性的小公主立刻Get。
【本文由Marie Claire美麗佳人提供，未經授權，請勿轉載！】
延伸閱讀：
● 美拉德強勢回歸！2025棕色包款推薦：MK大包成女星新寵、Loro Piana Bale變Q了
其他人也在看
鞋頭必關注！本週人氣球鞋盤點，海綿寶寶 x adidas Stan Smith Freizeit、AURALEE x New Balance CT500...入手資訊一次看
《海綿寶寶》x adidas Stan Smith Freizeit將卡通玩味與經典鞋款碰撞出令人玩味的風格，Freizeit 版本的 adidas Stan Smith 以俐落霧面黑漆皮鞋面登場，白色鞋帶對比鮮明，鞋舌笑臉細節讓童趣感十足marie claire 美麗佳人 ・ 17 小時前
太犯規的可愛！LV ×村上隆聯名包登場、限量開搶…CASETiFY微笑花行李箱萌炸機場
Louis Vuitton x TakashiMurakami 村上隆系列Louis Vuitton推出 Artycapucines VII – Louis Vuitton x TakashiMurakami 系列，邀請日本當代藝術鬼才村上隆（Takashi Murakami）為經典的 Capucines 手袋 注入天馬行空的創造力，推出 11 款極具收藏價值的限量設計，讓藝術直接”...styletc ・ 4 小時前
外包裝美到捨不得拆！Diptyque、Maison Francis Kurkdjian 聖誕限量系列夢幻登場
無論是金光閃耀的書香童話，還是雪白如初雪的冷杉瓶身，這兩大品牌都以藝術與香氣編織出最療癒的冬季故事。Diptyque「燭金夜語」節慶限量系列：一場金色童話的香氛盛宴從巴黎書店到奇幻森林，Diptyque今年聖誕以「燭金夜語」為主題，打造出充滿詩意的聖誕香氛世界。整個系列...styletc ・ 9 小時前
SEVENTEEN 隊長 S.COUPS 穿上 BECKHAM x BOSS 2025 秋冬系列，同款老錢風單品一次看
SEVENTEEN S.COUPS 老錢紳士造型解析BOSS 全球品牌代言人、SEVENTEEN 隊長 S.COUPS 於美國德州奧斯汀登場的 Formula 1® 美國大獎賽（Austin GP）現身！他身穿深色 Polo 衫搭配marie claire 美麗佳人 ・ 17 小時前
巴黎人氣品牌Polène讓明星手袋穿上了針織毛衣？獻給時尚迷溫暖又可愛的驚喜
巴黎小眾品牌Polène受到全球的時髦人士喜愛，在台灣也累積了不少粉絲，Polène簡約而有特色的包型設計，幾乎難以在其他品牌之間看到，即便Logo小小的，依然具有超高識別度。而2025年秋冬季節正式來臨前，Pomarie claire 美麗佳人 ・ 17 小時前
不用飛韓國！SEVENTEEN、TXT 韓星私服愛用 NOMANUAL 正式登台，首爾人氣品牌快閃新光三越A11
以街頭精神與極簡設計美學聞名的韓國潮流品牌 NOMANUAL，正式登陸台灣！此次由 韓國現代百貨攜手台北新光三越A11 打造的第三站韓國潮流快閃企劃，帶來品牌秋冬全新系列與台灣限定商品，展現「不受框架束縛」的自由態度。更令人矚目的是，快閃店marie claire 美麗佳人 ・ 17 小時前
不只英國皇室愛用Barbour，5個擋風又擋雨防風外套品牌盤點
5個防風外套品牌盤點The North Faceadidas by Stella McCartneyRainsHunterBarbourThe North Face雖然是以登山用品起家，但約莫從90年代開始，The North Face外套marie claire 美麗佳人 ・ 1 天前
羅志祥曝馬志翔是遠房表兄！揭合作原因 「腦中浮現他的臉」
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／台北報導「亞洲天王」羅志祥（ShowLo）近期推出閩南語單曲〈做伙〉，MV邀請實力派導演兼演員馬志翔與人氣男團FEniX成員陳峻廷演出。...FTNN新聞網 ・ 21 小時前
Blackpink高雄演唱會Lisa無名指「這款」戒指、Jisoo新手環必須認識！
Blackpink演唱會睽違兩年多再次於高雄登場！《Blackpink World Tour 》上週末10月18、19日連兩天在高雄世運主場館揭開序幕，主辦單位 Live Nation Taiwan先是以「Light up 高雄marie claire 美麗佳人 ・ 17 小時前
連姜泰伍都招架不住！金世正新劇《月亮在江邊流淌》未播先火、私服穿搭從約會到上班全搞定
戲外的女主角金世正也早就是韓國「穿搭教科書」代表之一，她的私服不只時髦，還完美平衡甜美與幹練，難怪被韓網封為「最會穿的國民初戀」。金世正穿搭：襯衫＋西裝褲金世正的穿搭關鍵字就是乾淨、聰明、帶點俏皮，用顏色與剪裁修飾身形，讓造型看似簡單卻不平凡。像那件水藍...styletc ・ 7 小時前
Gary老婆是真的很會穿：10套私服解析，皮外套、紗裙、球鞋都能穿出生活中的高級感
在9年前與Gary低調成婚的妻子Kim See Un近年以時髦的穿搭風格成為韓國女生關注的穿搭博主之一，無論是帥氣運動感的街頭造型，或是混搭風格的疊穿組合，Kim See Un都能完美消化，本篇編輯整理10套他的私服造型，也許會成為你秋冬的marie claire 美麗佳人 ・ 17 小時前
這些「高級風柔霧彩妝」太好看了吧！奶霧底妝配霧光唇，一秒變身秋冬質感女孩！
LANEIGE：#小方塊氣墊 打造韓系奶霧光底妝想拍出韓妞那種「自帶柔光濾鏡」的底妝感，LANEIGE的NEO型塑霧感氣墊EX絕對是關鍵！加入藍色玻尿酸的高延展超微米粉體，有著81.55%高保養精華成份，能瞬間撫平毛孔與細紋，一拍就出現無瑕奶霧光；再搭配能讓粉體分佈更均勻的智慧氣袋...styletc ・ 1 天前
Jennie巡演期間變胖了？ 網揪體態變化大掀兩派爭論
Jennie巡演期間變胖了？ 網揪體態變化大掀兩派爭論娛樂星聞 ・ 1 天前
秀智的Celine新歡包不是新款！薄荷綠Claude＋凱旋門包釦，四年前推出就是爆款
在成為Celine品牌大使之後，秀智越簡單越漂亮的穿搭風格讓身上的造型屢屢出圈，尤其是他私服中搭配的Celine包更是款款熱賣，近期秀智在首爾新開的香氛品牌nahes店內活動時，簡單的毛衣穿搭，讓肩上的薄荷綠Celine包包更搶眼，帶你一起marie claire 美麗佳人 ・ 1 天前
好萊塢大師現身弘光傳授特效妝 學生嗨喊：萬聖節現學現賣
弘光科技大學化妝品應用系在萬聖節前夕，邀請曾參與《納尼亞傳奇》等好萊塢電影特效妝設計的AKIHITO老師，進行「透過特效妝容探索電影魔法特效妝講座」，現場示範栩栩如生的第三隻眼、傷口令學生大開眼界。學生說，經過大師講解才知道，電影中的怪物、傷口還是得依賴特效妝及雕塑呈現立體感，現場所學到的技法今年萬聖節派對正好可以用！妝品系副主任許慈芳表示，AKIHITO老師曾參與《鐵血戰士》、《納尼亞傳奇》三部曲、《鋼鐵人2》等多部好萊塢大片的特效妝設計，擁有20多年的電影特效經驗。從傷口妝到怪物造型，每一個作品都展現精湛技術和無與倫比的創意，深深吸引觀眾。在講座中，AKIHITO老師不僅分享了自己在好萊塢的工作經歷，還親自示範了特效妝的製作過程，包括如何用簡單的材料如乳膠、血漿等，打造出真實的傷口和受傷效果。令師生印象最深刻的是，AKIHITO老師示範從如何利用假皮和安全別針製作出撕裂感傷口，及運用層次疊加顏色讓傷痕看起來更加真實。許慈芳指出，每一個細節都令學生們感到震驚，並讓他們對特效化妝有了全新的理解與尊重。參加講座的多位學生說，原本以為電影中的怪物、傷口全是電腦特效，聽大師講解才知道其實很多台灣好新聞 ・ 1 天前
坣娜傳病逝享年59歲！ 生前最後貼文曝光
資深藝人坣娜 29日傳出病逝消息，享壽59歲，外傳因為紅斑性狼瘡復發，已經在16日病逝，圈內好友收到消息後曾致電坣娜未獲回應，坣娜身邊的工作人員也都低調不願多說，而她粉絲專頁發文停在6月9日，她寫著「人生是一趟單程票。不要浪費時間去執著不好的事情、去想壞的事、去做害人害己行為！」現在看來格外心疼。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
《單身即地獄》裴智妍保養愛用清單！韓國爆款美白精華、棉片台灣買得到
《單身即地獄》裴智妍公開保養愛用清單！韓國最熱賣的醫美保養爆款通通在台灣！裴智妍愛用的美白安瓶精華、Olive Young熱賣第一的保濕潔顏膠都找得到！造咖 ・ 1 天前
疑因胰臟癌病逝！坣娜告別式傳12/15舉辦
知名歌手坣娜的死因從一開始的紅斑性狼瘡，再傳出其實是因胰臟癌辭世，享年59歲的她，目前有消息指稱告別式將於12月15日舉行。中天新聞網 ・ 1 天前
GPT也不買單！王子遭控出軌粿粿「道歉5缺失解析」近百萬人圍觀
GPT也不買單！王子遭控出軌粿粿「道歉5缺失解析」近百萬人圍觀造咖 ・ 6 小時前
他拿1850年地圖探險 驚見2千年歷史遺跡！網讚嘆求開YT頻道
「我喜歡看古老的地圖」克里斯（Chris）說，歷史愛好者克里斯．格萊德希爾（Chris Gledhill）時常在社群平台TikTok分享歷史科學，日前他拿著1850年的古老地圖前往英國牛津郡探險，其中被標註著「泉水」的景象驚豔，推測約有2千年歷史，甚至更久遠。鏡報 ・ 1 天前