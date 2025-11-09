「睡衣紮褲」掀網暴動！《有本事換你來做啊！》夏帆曝真心話

由夏帆與竹內涼真雙主演日劇《有本事換你來做啊！》。（圖／翻攝自《有本事換你來做啊！》 X）





由夏帆與竹內涼真雙主演日劇《有本事換你來做啊！》，在日本TVer平台掀起收視熱潮，竹內涼真飾演的「勝男」在第五集中將睡衣紮進褲子裡，竟成為討論話題，網友大讚：「竹內涼真把原作裡惹人厭的勝男演得超可愛！」

日劇《有本事換你來做啊！》竹內涼真飾海老原勝男 。（圖／friDay影音提供）

《有本事換你來做啊！》故事描述海老原勝男 (竹內涼真 飾) 是個自信滿滿、信奉「做菜是女人的事」的高學歷男，卻在結婚前夕被交往多年的女友鮎美 (夏帆 飾) 甩掉。為了挽回她的心，他開始面對從未正視過的「性別與家事」課題，體驗「先分手再成長」的過程。

在最新一集中，竹內涼真穿著水藍色睡衣並完美呈現「將上衣整齊地紮進褲子裡」，這個細節引爆粉絲笑點大讚「太勝男了！」，甚至還說「終於等到勝男的睡衣褲子紮好版本！」、「終於等到睡衣紮褲版！」更有網友留言：「竹內涼真的紮衣角神聖又可愛。」

日劇《有本事換你來做啊！》夏帆飾鮎美坦言拍攝初期難以抓住角色重心。（圖／friDay影音提供）

飾演鮎美的夏帆坦言拍攝初期難以抓住角色重心，表示自己和角色完全相反：「我從來沒有因為『女性』這個身份去思考事情，也不喜歡被要求要有『女生該有的樣子』。我比較相信『讓自己幸福的是自己』。」並笑說隨著年齡增長，對幸福的定義也更成熟：「20多歲時會向對方要求很多，30歲後反而覺得，能讓自己感到快樂最重要。」

至於戲外一樣是否也擅長料理？夏帆透露喜歡自己做飯，會盡量煮得營養均衡一點，雖然沒有鮎美那麼完美，但只要情況允許，都會帶飯糰和湯去片場。她形容自己和竹內涼真就像個性完全相反的「太陽與月亮」，不過正因如此，才能把各自的優點投入到作品中，激盪出最好的化學反應。她希望這部戲劇能讓觀眾同時想為鮎美和勝男加油，變成一部讓人真正喜愛、充滿魅力的作品。《有本事換你來做啊！》friDay影音於每週三同步跟播。



