睡覺中遇地震 第一時間保護頭頸

深夜突然發生地震，時常讓不少民眾在第一時間從睡夢中驚醒，卻不一定知道該怎麼做。有的人會選擇留在原地，有的人則急著起身查看狀況，而這些不同反應，也反映出地震發生當下，所處環境與判斷時機，往往會影響避難方式，因此專家指出，地震應變不只是一個動作，而是依照當下狀況，分階段做出正確選擇，才能將受傷風險降到最低。

警報聲大作，突如其來的地震，時常讓不少民眾第一時間不知道該往哪裡躲。

民眾 郭先生：「就害怕 躺著啊，就在睡覺啊，我用棉被蓋住啊。」

民眾 郭先生：「小的(地震)不用跑，因為小的搖一搖 一下就過去，大的(地震)你跑不掉啊，整個房子都搖下來了，你這個跑也來不及跑。」

面對深夜發生地震，民眾反應不一，有人躲棉被，有人則是聽天由命，但究竟在地震發生當下，該如何自保？

台北市防災科學教育館長 黃建華：「就地避難的話，大概就是要防止頭部，被重物壓到受傷， 所以原則上就是要做三個動作，要趴下 掩護跟穩住這樣子， 趴下主要就是，就地往下臥倒 採取低姿勢， 那掩護的話就是附近有桌子的話，就是可以躲在桌子下面，那穩住的話，就是因為地震它會晃動，所以就是可能抓住桌腳，或抓住周邊的東西，去做穩住的動作。」

地震發生當下，首要之務就是保護好自己的頭、頸，而在搖晃停止後，後續的應變與判斷，同樣關鍵。台北市防災科學教育館長｜黃建華：「第一個應該是，趕快注意說地震結束之後，趕快注意說，我們身邊的人有沒有人受傷，那再來就是，我們可能就是要去這個，去注意一下說這個門打不打得開， 因為雖然建築物不一定有危險，可是門如果打不開的時候，這個我們後續逃生可能會有危險， 第三個可能我們就是再注意一下，我們那個如果當下在建築裡面，如果有使用瓦斯跟火的話，要去做關閉的動作。」

面對地震來襲時，民眾除了當下的正確避難，平時事先準備好避難包，把證件、藥品、飲用水與基本糧食備齊，關鍵時刻才能少一分慌亂，多一分安全。

