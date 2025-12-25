睡覺也有分「先後順序」？原以為主人偏心結局卻神反轉！

火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導

國外一段狗狗被飼主強迫不能睡覺的故事在網路上掀起熱議，一隻小狗滿臉委屈地被要求晚點再睡，楚楚可憐的神情讓不少網友誤以為牠遭到不公平對待，沒想到隨著劇情發展，才發現真正的受害者卻另有其狗，結局反轉令人哭笑不得。

據了解，這名飼主在家養了兩隻狗，當天夜裡主人因為擔心小狗太早入睡會影響到另一隻狗姐休息，便叮囑牠等姐姐睡著後再睡，小狗聽完後一臉委屈，眼皮打架卻硬撐著清醒，表情彷彿在控訴「我真的快撐不住了」，可憐模樣惹人心疼。

原來小狗的睡相非常差，會導致家中的其他狗狗完全無法入睡

(示意圖/Unsplash)

然而真相很快揭曉，當小狗終於入睡後狀況接連發生，只見牠在夢中突然「原地練武」，一腳飛踢直接掃向身旁熟睡的狗姐，毫無預警的動作讓姐姐瞬間驚醒，且都還沒來得及恢復平靜，小狗又在睡夢中發出類似水滾沸騰的怪聲，彷彿一邊睡覺一邊「燒水」，讓狗姐徹底崩潰，只能用無辜眼神向主人求救。

最終飼主忍無可忍，只好把小狗叫醒，而牠醒來後立刻露出討好的表情，假裝自己根本沒有睡著，故事曝光後讓網友紛紛留言笑稱「還以為在虐狗」、「只能說自己活該」、「原來真正命苦的是姐姐」、「這睡相也太差了吧」、「根本是惡室友翻版」。