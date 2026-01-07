睡覺免開暖氣、電熱毯！台電教「3暖被神招」 不插電也能熱整晚

生活中心／朱祖儀報導

不少人在家會開電暖器禦寒。（示意圖／資料照）

受到強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，部分區域可能下探至7度，不少民眾已經打開暖氣或使用電熱毯禦寒，不過若是擔心太耗電，台電曾分享，不插電也能暖被的3個方法，包括搖晃棉被、放熱水袋等，讓大家保暖的同時也守住荷包。

台電先前在粉絲團指出，每當冷氣團來襲，總讓人想鑽進被窩裡面發懶，不過剛進到被窩還是覺得冷，若打開電熱毯和電暖器又怕耗電，其實有3個不使用電的暖被方法。

台電分享「不插電暖被3方法」。（圖／翻攝自台電電力粉絲團）

1.睡前搖晃棉被

台電表示，搖一搖棉被可以使棉被內膽舒張，更蓬鬆的棉被蓋起來更保暖，棉被也要記得適時曬一曬，保持乾燥。

廣告 廣告

2.床墊上鋪毛毯

台電指出，毛毯可以鎖住身體的熱能，減少熱能從床墊散失，也要記得毛茸茸的那面要貼身，這樣既能舒服也可以保暖。

3.棉被裡放熱水袋或不鏽鋼水龜

台電表示，睡前煮一壺熱水，倒進熱水袋或是傳統的不鏽鋼水龜，再用毛巾包好，放進被窩裡就能暖被，且熱水袋或水龜能一直重複使用，不插電又環保，但記得使用時要避免「低溫燙傷」。

更多三立新聞網報導

發票算一般垃圾還回收？環保局曝「1關鍵」示警 丟錯恐噴6000元

淘寶、拼多多超便宜！台灣蝦皮「優勢在哪？」 內行曝3點：躺著贏

不是羽絨衣！機車族冬天狂推「1保暖好物」：便宜、一件就夠

冬天太冷機車發不動！車行師傅教「3招自救」 省下大筆維修費

