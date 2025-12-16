睡覺別再開小夜燈！醫示警「增加肥胖風險」：荷爾蒙全被打亂
生活中心／彭淇昀報導
睡覺開小夜燈會增胖？胸腔暨重症科醫師黃軒指出，睡覺時開著小夜燈，就像是對你的身體「開夜班」，此時褪黑激素會被按下靜音鍵、修復、代謝、荷爾蒙重整，全被打亂，還有研究指出，追蹤4萬名女性長達5年發現，睡覺時暴露在人工光源下的人，更容易變胖，「BMI增加≥10%的機率顯著上升，有些人甚至默默多了5公斤以上」。
「以為只是盞小夜燈，實則對你的身體『開夜班』！」黃軒在臉書發文表示，牆角那盞小夜燈還亮著、手機插著充電，螢幕一閃一閃、路由器、充電器、空氣清淨機等等，整個房間像在低聲說「我們還醒著」，但你的身體該睡了。
黃軒指出，人類的身體並不是靠「累不累」來決定要不要睡，而是靠一個關鍵荷爾蒙「褪黑激素（melatonin）」，眼睛只要察覺一點光，就算你覺得不亮，但視網膜裡的感光細胞還是會立刻回報大腦「老闆，天還沒黑哦！」於是褪黑激素被按下靜音鍵，深層睡眠也會延後，修復、代謝、荷爾蒙重整，全被打亂。
黃軒指出，美國國家衛生研究院（NIH）追蹤超過4萬名女性長達5年，發現睡覺時暴露在人工光源下的人，更容易變胖，而且不是一點點，包括BMI增加≥10%的機率顯著上升；體重增加、過重、肥胖風險同步提高；有些人甚至默默多了5公斤以上，這不是因為她們吃比較多，而是因為她們的「飽餓系統」被夜燈搞亂了。
黃軒提到，當夜間光線干擾睡眠節律時，會出現一個經典失衡，瘦素（Leptin）下降、胃飢餓素（Ghrelin）上升，隔天早上會特別想吃東西，高糖、高油、高熱量看起來都很順眼，明明沒多動，體重卻很誠實，「不只胖，連心臟都在抗議」。
黃軒強調，夜間人工光暴露不只影響體重，研究指出，與代謝疾病與心血管風險上升有關。長期打亂生理時鐘，可能造成胰島素敏感度下降、糖尿病風險上升；交感神經過度活化、心臟負擔增加；慢性低度發炎，悄悄累積，而這些問題不會一夜爆炸，但會在你以為「只是睡不好」的時候，慢慢鋪好舞台。
黃軒指出，睡前1小時暗比早更重要，很多人努力提早上床，但房間亮得像便利商店。對大腦來說，只要不夠黑，就不算晚上。真正啟動修復、燃脂、荷爾蒙重整的開關，不是時間，而是光線強度。原則很簡單，如果還能清楚看見房間每個角落，那就還不夠暗。
黃軒坦言，「人類演化了幾十萬年，沒有一個祖先是靠小夜燈活下來的」，如果真的需要安全感或動線照明，應選擇暖色系、極低亮度、不直射眼睛、不在視線範圍內的燈具。他強調，小夜燈只能「存在」，不能「存在感很強」。
此外，問題不只在於光源。黃軒指出，對大腦來說，手機代表新訊息、社交刺激、情緒波動和即時回饋，哪怕只滑5分鐘，褪黑激素分泌就可能被硬生生往後推30至60分鐘，真正傷害的不是「藍光」，而是大腦被強迫加班。
黃軒指出，身體其實很單純，最熟悉的夜晚應該是黑、靜、溫度穩定、節奏固定，一旦環境回到這個狀態，不用刻意努力，代謝會自己站回正軌，心臟會自己降速。
最後，黃軒再次強調，睡前1小時房間越暗越好，比早睡更重要的是「夠黑」；小夜燈不是必需品，如果真的需要，可選擇暖色、低亮度、間接照明；手機不只是光，還是刺激源，滑一下褪黑素直接再延後30至60分鐘；讓夜晚回到該有的樣子，黑、靜、穩定是身體最熟悉的修復訊號。
更多三立新聞網報導
天冷最愛吃1料理！吃完心肌梗塞送ICU 專家示警：3類人最好別吃
情侶注意！「蛀牙真的會傳染」醫師揭接吻病真相 網友崩潰：禿頭也會
大反轉！台中青海家樂福不關了 業者公告：繼續24小時營業
他買4張《阿凡達3》！每場「只看90秒」就離場 親曝超狂原因
其他人也在看
日籍丈夫嫌「薑母鴨桌椅太矮」 岳父一句話神回應「秒殺」萬人笑翻
根據吳怡霈14日於Threads的貼文內容指出，丈夫近日造訪台灣傳統薑母鴨店時，對於餐廳內設計的「低底盤桌椅」感到不太適應。他當場小聲抱怨：「為什麼台灣薑母鴨的桌椅好矮？好難坐！」這段話讓身為台灣女婿的他，初次體驗傳統用餐空間時產生文化落差。這樣的困惑傳到吳怡霈父...CTWANT ・ 9 小時前 ・ 46
身分證暗藏「終極冷知識」網震驚：活了21年今天才知道！
國民身分證是台灣民眾生活中不可或缺的重要證件，但其設計上一個鮮為人知的細微特徵，近日在社群媒體上引發熱烈討論。許多網友驚訝發現，身分證上區隔姓名、生日及地址等欄位的「分隔線」，並非單純的實線，而是由一串微小的中華民國英文字母「THE REPUBLIC OF CHINA」緊密排列所組成。內政部戶政司證實，這項設計是一項重要的防偽機制。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 97
卓榮泰不副署財劃法！郭正亮預言：藍白接下來這招更狠
立法院日前通過《財政收支劃分法》，行政院提出的覆議案遭藍白否決後，行政院長卓榮泰15日召開記者會宣布不副署財劃法，並表示若立法院對此決定有意見，可依法對他提出倒閣、不信任投票制衡。前立委郭正亮對此預言，藍白接下來一定會大砍預算來報復，且一旦砍了就回不去了，批評這根本是憲法災難。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 84
冷氣團發威！全台成「凍蕃薯」 未來一週天氣變化一次看
即時中心／廖予瑄、謝宛錚報導冷氣團持續發威！中央氣象署預報員曾昭誠今（14）日下午指出，受到大陸冷氣團影響，預計今晚到明（15）日清晨會是這波冷氣團氣溫最低的時間點；明日白天冷氣團會減弱，各地的氣溫也會明顯回升。另外，下週三（17日）、四（18日）將會有另一波東北季風，但是不會有這波冷氣團強。民視 ・ 1 天前 ・ 3
iPhone鬧鐘突變靜音！她慘錯過飛機 過來人警告：快關掉1功能
明明前一天設定好鬧鐘，隔天卻沒響？一名蘋果用戶在網路上分享這個經驗，指出自己因為蘋果手機的設定，錯過了航班，影片曝光後有人也反應自己遇到這個問題，而官方也回應，如果要避免這個狀況，要記得關閉「螢幕注視感知（Attention Aware Features）」功能。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 12
赤馬年要來了！命理師示警「4生肖犯太歲」 3招化解厄運
今年即將進入尾聲！命理老師柯柏成也點名4生肖明年犯太歲，運勢起伏變動較大外，談好的事情常面臨不可預期的變化，且關係易出現破裂，甚至情感上容易出現競爭對手，並曝光化解厄運方式。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 49
大逆轉！高虹安涉貪二審改判無罪 高檢署說話了
新竹市長高虹安被控任職立委期間涉嫌詐領助理費，一審被判刑7年4月，高因此遭停職。案經上訴，台灣高等法院今天（16）日二審宣判，高虹安涉貪污治罪條例部分改判無罪，使公務員登載不實罪部分，高虹安被判刑6月，得易科罰金。台灣高檢署表示，將在收到判決後研議是否提起上訴。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 87
調解家寧破局！Andy老師親揭「官司進度」火大發聲：誠意0
百萬YouTuber「眾量級」Andy老師（王崇睿）與張家寧分手後隔空開撕，更因頻道財務問題鬧上法院，官司至今尚未落幕。今（16）日新北地方法院傳喚Andy老師、張家寧、家寧媽曾淑惠到庭調解，沒想到張家寧卻沒有出席，而Andy老師稍早也透過社群火大發聲。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 5
回顧今年「沒人好過」！唐綺陽揭2026年：很嗨的年
娛樂中心／李明融報導只剩下半個月，就要告別2025年，迎接全新的2026年，「國師」唐綺陽就在臉書發文回顧今年，她形容簡直地動天搖，「親近的人變了、離開了，不能再寄託了，以為能成之事也化為烏有」，更有人的事業、名聲風雲變色，她直呼「想必沒人好過」，另外，她也揭露2026年的整體運勢，期待表示將會是「很嗨的年」。民視 ・ 7 小時前 ・ 22
把握好天氣！這2天「雨掃近半個台灣」 全台再急凍時間曝光
氣象署先前就預報，週日晚間至今（15）日清晨將會是最冷的時間，很多民眾一早起來就能感受到陣陣寒意。對此，天氣風險公司的氣象專家吳聖宇提醒，大陸冷氣團今日白天起逐漸減弱，今、明天氣較穩定，但週三、四東北季風會再增強，4地降雨機率提高。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
柯建銘喊「沒有不副署的空間」 林濁水嘆：議事熟稔第一
為杯葛在野黨強勢修《財劃法》，行政院15日召開記者會，行政院長卓榮泰宣布「決定不予副署本次修法」，此舉被外界質疑違反憲法。綠委總召柯建銘雖認為沒有不副署的空間，但未反駁其他人的觀點。民進黨大老林濁水直言，柯到底議事熟稔，憲政遊戲要玩到這荒唐的地步？中時新聞網 ・ 17 小時前 ・ 132
認真吃飯也能瘦，孫儷「乾淨飯」減肥法太神！鄧超跟著吃「腰圍狂瘦4公分」，九宮格減脂餐菜單大公開
孫儷「乾淨飯」原則：每天吃飽飽才是戒零食的關鍵孫儷在分享中特別強調了一個減肥者常忽略的重點：「現在的我每天吃的飽飽的還不胖，每天食慾超穩定，一天都沒有吃零食的念頭。」 這句話道出了「乾淨飯」的精髓。當正餐攝取了足夠的營養與熱量，身體就不會發出「飢餓訊號」去...styletc ・ 1 天前 ・ 2
2波冷空氣接力報到！「這2天」雨彈炸全台 下週再迎大降溫
本週2波東北季風襲台！中央氣象署今（16）日表示，明天下半天受到東北季風影響，北台灣高溫略下降，週日（21日）又迎來一波東北季風，下週一將全台降雨。降雨部分，明後天桃園以北、東半部降雨機率增加，週五至週六全台有雨，中部以北、宜花3500公尺以上高山有零星降雪或結冰機率。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 2
賴弘國爆3度婚變！名醫2結2離「洩他婚姻真實狀態」：和我相同處境
名醫賴弘國有「醫界王陽明」之稱，歷經與「華航林依晨」趙筱葳及「Twins」鍾欣潼（阿嬌）兩段婚姻後，2022年再婚第三任妻子Alice並育有一對子女。未料，上月再度爆出疑似婚變，夫妻倆被發現已互相取消追蹤並刪光合照。儘管雙方尚未證實此事，不過男方恩師劉偉民一段發文也引發揣測。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 18
黃偉哲表態了！公開挺「這人」接棒台南市長 盛讚延續賴清德理念
即時中心／黃于庭報導朝野各黨派持續布局2026大選，其中民進黨於台南長期握有執政優勢，因此也被視為關鍵一戰，綠委陳亭妃、林俊憲均表態有意爭取市長大位，屆時當透過黨內初選決定誰能出線。對此，台南市長黃偉哲昨（14）日現身林俊憲後援會成立大會，稱讚林在國會的表現有目共睹，並公開力挺對方延續總統賴清德理念。民視 ・ 1 天前 ・ 287
陳匡怡想尋短「遺書寫差不多了」！再爆辰亦儒 、賀軍翔、郭品超都追過她
近日，週刊爆料陳匡怡深夜穿薄紗睡衣約已婚的學長、學弟聊天，讓她氣喊提告，並揚言要自殺，「想自殺很多天了，就這樣吧」、「遺書寫差不多了，你們就不用浪費時間了」。此外，陳匡怡更進一步自爆，包括辰亦儒、賀軍翔、郭品超以及導演瞿友寧，都曾在多年前、尚未結婚前向她...CTWANT ・ 8 小時前 ・ 104
謝霆鋒、張柏芝18歲兒Lucas近況曝光 網友「隨手一拍」竟都是高顏值帥照
謝霆鋒與張柏芝育有兩子Lucas和Quintus，其中Lucas更曾被形容「神複製謝霆鋒」，超高顏值引起網友討論。近日Lucas被網友捕捉到現身深圳某滑雪場，帥臉再度受到關注。鏡報 ・ 1 天前 ・ 38
目標價100元無望了？這「記憶體指標股」慘摔近半根 爆量42萬張登成交王
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數今（15）日開低78.23點至28,119.79點，最低一度下挫513.15點至27,684.87點，終場收在27,866.94點，下跌331.08...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 8
艾怡良《整形過後》上圍全露登熱搜 網友驚太猛了
金曲歌后艾怡良在《整形過後》獻出戲劇處女秀，登場就以「上圍全露」的畫面震撼觀眾成收視亮點，即便畫面已打上馬賽克，仍衝擊力十足，一播出立刻登上Google熱搜，PTT台劇版熱議，網友驚呼「真的全露嗎？太猛了！」中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
交往前沒脾氣，交往後意見超多的星座TOP4：雙魚表面溫順，「這星座」戀愛後超難搞
有些人剛交往時，表面溫柔、體貼、好說話，讓你覺得自己好像談了一段超順利的戀愛。可一旦感情穩定了，他們的真性情就慢慢跑出來——從表面順從到戀愛後超多意見，根本就是愛上你後的「真實模式」開啟。今天，就來看看哪些星座最容易出現這種反差。bella儂儂 ・ 6 小時前 ・ 4