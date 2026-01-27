睡覺太亮恐折壽？害心臟整晚加班 醫點名「3類人」風險高

記者鄭玉如／台北報導

高齡醫學內科醫師傅裕翔指出，睡覺開小夜燈恐干擾生理時鐘，影響心跳與血壓調節，長期下來提高心血管風險。（示意圖／PIXABAY）

有些人習慣睡覺時開小夜燈，恐干擾睡眠節律，對健康造成負面影響。高齡醫學內科醫師傅裕翔指出，一名膽固醇控制良好、按時服藥的長輩，心臟狀況卻逐漸惡化，追查原因後發現，竟是「睡眠環境過亮」惹的禍。研究顯示，睡眠時光線較強者，隔天的心跳與血壓調節能力會下降，長期恐使心血管風險上升。

傅裕翔在臉書粉專提到，門診出現一名病患家屬詢問，家中長輩膽固醇控制得不錯，平時也有按時服藥，未料心臟狀況卻越來越差，進一步了解其生活作息，發現長輩晚上睡覺時，床邊會開小夜燈，且電視不關，家屬原本為了安全使用夜燈，未料卻增加心臟負擔。

傅裕翔引述一篇刊登在《美國醫學會雜誌》（JAMA）的研究指出，睡眠時長期暴露在光線下，會干擾人體的生理時鐘，因為身體在夜晚應該進入「修復模式」，心跳放慢、血壓下降、壓力荷爾蒙減少，若受光線持續刺激，大腦會誤以為「天還沒黑」，導致交感神經處於工作狀態。

研究發現，睡眠環境光線較強者，隔天的心跳與血壓調節會變差，長期下來，心血管事件風險顯著上升。對於本來就有高血壓、心臟病、糖尿病的長輩而言，無形壓力的累積速度會更快。另外，夜間光線干擾會影響褪黑激素分泌，而褪黑激素與血管保護、抗發炎相關。

傅裕翔建議，若想改善睡覺環境，對於長輩而言，並非要完全摸黑，而是降低亮度，建議換成低照度、暖色系的小夜燈，若習慣看電視入睡，建議設定自動關機，並用窗簾遮掉直射進屋內的路燈，一旦調暗燈光、改善睡眠環境，長輩夜醒次數變少，白天精神也會更好。

