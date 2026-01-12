睡覺就鼻塞！醫揭晚上呼吸不通2大元凶 3招助你一夜好眠

耳鼻喉科醫師張嘉峻近日在臉書粉專發文，針對民眾普遍困擾的夜間鼻塞問題提出專業解析。醫師表示，許多患者詢問為何白天呼吸正常，晚上躺下睡覺時鼻子就會堵塞，這種現象其實有其生理機制。

根據張嘉峻醫師說明，造成夜間鼻塞的第一個主因為地心引力作用。白天站立或坐著時，地心引力協助血液向下半身流動，但平躺睡覺時，血液容易回流並積聚於頭部區域，導致鼻腔內的下鼻甲充血腫脹，使呼吸道空間變窄，造成鼻塞現象。

第二個關鍵因素涉及自律神經系統。夜間休息時，副交感神經開始主導，促使血管擴張以利身體放鬆休息。然而，這項生理機制同時會造成鼻黏膜充血更為明顯，加劇鼻塞感受。

除了生理因素，環境因素同樣扮演重要角色。張嘉峻醫師指出，寢具中潛藏的塵蟎是常見過敏原，需要定期清潔處理。此外，冷空氣會刺激鼻黏膜神經，引發腫脹反應，進一步影響呼吸順暢度。

針對夜間鼻塞問題，張嘉峻醫師提供三項實用緩解方法。第一，睡前使用溫熱毛巾熱敷鼻部三至五分鐘，透過促進血液循環來緩解鼻黏膜腫脹。第二，適度墊高枕頭，運用地心引力原理減少鼻部血液充血，讓呼吸更加順暢。第三，維持良好環境衛生，建議每兩週清洗寢具以減少塵蟎，並將室內濕度控制在百分之五十至六十之間，避免過於乾燥或潮濕引發鼻塞。

關於民眾常用的薄荷棒或薄荷油，張嘉峻醫師特別提醒，薄荷成分並無消腫功效，僅是刺激鼻腔內的冷覺受器，讓大腦產生氣流增加的錯覺。這種方式只能暫時舒緩不適感，無法真正解決鼻黏膜腫脹問題，過度使用還可能導致鼻腔乾燥。

張嘉峻醫師強調，若採用上述方法後鼻塞問題依然嚴重影響生活品質，甚至出現打呼或睡眠呼吸中止症狀，應儘速就醫進行詳細檢查，評估是否存在其他潛在健康問題，接受適當治療。

