睡覺打呼聲變大⋯竟是罕見喉癌！醫揭「發現多已晚期」全喉切除恐失聲

46歲黃女士健檢意外發現咽喉出現光滑腫塊，除了睡覺打呼聲音較粗之外，無其他明顯症狀，初診被誤判為良性病灶，直到定期追蹤1年半後發現腫塊逐漸增大，至林口長庚就醫進一步確診罕見「咽喉小唾腺惡性腫瘤」。醫師指出，此類腫瘤生長緩慢、症狀不明顯，易被誤認良性囊腫，導致不少患者確診時已是晚期，只能透過全喉切除才能根治，面臨永久失聲的風險。











收治個案的林口長庚耳鼻喉部長方端仁表示，經詳細內視鏡評估與深部切片後，確診黃女士是罹患罕見的咽喉小唾腺惡性腫瘤，且腫瘤已侵犯喉部外側組織，屬第3期晚期咽喉癌。醫療團隊以單孔達文西機器手臂完成「內外複合喉保留手術」，成功完整切除咽喉小唾液腺癌腫瘤，並精準保留聲帶，病人術後兩週即恢復說話與正常進食。

廣告 廣告





罕見晚期喉癌恐全喉切除



「咽喉小唾液腺癌佔所有喉部惡性腫瘤比例不到1%，是非常罕見且難以發現的腫瘤，通常需要透過較具經驗的耳鼻喉科醫師才能診斷。」方端仁說明，這類腫瘤因生長緩慢、症狀輕微，常被誤判為黏液囊腫、舌根淋巴增生或異位性舌根腫瘤等良性病灶，導致延誤治療時機。

方端仁解釋，唾液腺癌主要發生於腮腺、頷下腺及舌下腺3對主要的唾液腺體，加上鼻腔、口腔及咽喉黏膜也含有唾液腺體細胞，從這些細胞來源長出的腫瘤稱為小唾液腺體腫瘤。腫瘤若生長在咽喉、口腔等小唾液腺，不僅惡性機會大幅提高，臨床上也很難早期發現。

方端仁指出：「由於咽喉小唾液腺癌的患者通常不會有明顯喉嚨不適症狀，外觀也難以看出，因此確診時多已晚期、腫瘤侵犯鄰近組織，且此類癌症對放化療反應不佳，須接受全喉切除手術才能根治，但因移除聲帶，會使病人永久喪失說話功能，在人際溝通和生活品質上造成嚴重影響。」

方端仁說，為保留聲帶，醫療團隊採用創新的單孔達文西系統進行「內外複合手術」，先以單孔達文西機器手臂深入咽喉內部，分離腫瘤和舌根及聲帶，再從頸部切開約4公分傷口，分離舌動脈、舌骨和甲狀軟骨，隨即內外夾擊完整取下位於深頸部與聲門間的3公分腫瘤，並且完整保留聲帶。

方端仁提到，目前新式單孔達文西系統進行「內外複合手術」，適用於較小型的咽喉腫瘤，若腫瘤侵犯超過三分之二以上的喉部，或術前病患已有呼吸困難或心肺功能衰退現象，因考量手術部位鄰近大動脈周遭危險性高，較不適合此類手術方法。

方端仁表示，林口長庚醫院耳鼻喉頭頸醫療團隊引進最新單孔達文西機器手臂，並建立大幅降低高風險出血率、更安全的咽喉手術流程。此次黃女士的手術為全台第1例成功以單孔達文西機器手臂完成「內外複合喉保留手術」保留聲帶，相關臨床經驗成果已發表於2025年8月國際知名的《機器人外科學雜誌》（Journal of Robotic Surgery）。

新式達文西手術保留聲帶









歡迎加入《優活健康網》line好友，更多醫療新知搶先看！

看更多優活健康網相關報導

喉嚨不舒服、吞嚥困難⋯恐是食道癌前兆！醫揭「4方法」提早預防

喉嚨卡卡有異物感，就是胃食道逆流？醫曝「聲帶水腫」有3大原因



本文授權轉載自《優活健康網》，原文為睡覺打呼聲變大⋯竟是罕見喉癌！醫揭「發現多已晚期」全喉切除恐失聲