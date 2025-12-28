睡覺時地震來臨怎麼躲？消防署曝3大重點

睡眠時遇地震，應先在床上就地避難，利用棉被、枕頭保護頭部與頸部。圖：截自freepik

昨（27）日晚間23時5分許，宜蘭外海發生芮氏規模7.0地震，最大震度4級，全台多處有感。地震突如其來，提醒民眾地震當下切勿慌張，首要原則是「保護自己」。尤其在睡眠時遇地震，應先在床上就地避難，利用棉被、枕頭保護頭部與頸部，避免受掉落物砸傷，切勿貿然衝出房間，以免增加受傷風險。

若床邊有窗戶、鏡子、櫃子或重物，應迅速翻身避開，平時可在床邊準備鞋子與手電筒，以備突發停電或需快速移動時使用；搖晃停止後，才可下床查看環境，注意是否有瓦斯外洩或電線掉落等危險，接著開門確認逃生路線是否通暢，並注意餘震可能造成的二次災害，必要時應依照疏散指示離開。

消防署表示，防災工作需要平時就做好準備。除了瞭解正確的避震行動，也應檢查家中是否備有緊急避難包、家具是否妥善固定，以及家人是否知道地震來時該如何因應。地震無法預測，唯有平時做好準備，才能在關鍵時刻保護自己與家人安全。

