睡覺時小心被冷醒！全台20縣市急凍亮燈 這3區恐現「6度以下」致災低溫

（生活中心／綜合報導）入夜後氣溫呈現斷崖式下降，中央氣象署於昨（9）日晚間十時許發布重大氣象警示，受強烈輻射冷卻效應影響，全台各地昨晚至今（10）日上午將迎來一波嚴峻的低溫考驗。氣象署特別針對全台二十個縣市發布低溫特報，提醒民眾這波冷空氣威力不容小覷，局部地區極有可能出現攝氏十度以下的低溫，其中部分區域更將面臨六度以下的酷寒挑戰。

圖／氣象署特別針對全台二十個縣市發布低溫特報。（翻攝自氣象署）

檢視這波低溫特報的警戒範圍，幾乎涵蓋了整個台灣本島。根據氣象數據顯示，包括基隆市、台北市、新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣市、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣以及外島的金門縣，均被列入黃色燈號警戒區，意味著平地氣溫有跌破十度的機率。而情勢最為嚴峻的「橙色燈號」區域，則落在新北市、桃園市及新竹縣，這些地區因地理環境因素，極有可能在清晨時段出現六度以下的極端低溫，屬於「非常寒冷」等級。

氣象署預估，這波低溫影響將持續至今日上午十一時左右，隨著陽光露臉才會逐漸回升。在此期間，日夜溫差極大，對於人體健康是一大威脅。專家特別呼籲，民眾在使用瓦斯熱水器或電暖器具時，務必確保室內通風良好，防範一氧化碳中毒或用電意外。此外，清晨低溫是心血管疾病與呼吸道問題的好發時段，家中有長輩、慢性病患或體質較弱者，應特別留意保暖措施；社會大眾亦應對遊民及弱勢族群伸出援手，協助避寒。

