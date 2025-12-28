睡覺時發生地震怎麼辦？消防署曝保命5步驟：別急著下床

消防署在臉書發文分享睡覺時遇到地震怎麼辦。翻攝自消防署臉書



昨日（11/27）宜蘭外海深夜11時5分發生芮氏規模7.0強震，花蓮搖晃時間長達21秒，北部也搖了約10秒左右，嚇壞不少民眾。地震發生後，消防署於社群發文分享，若地震發生時正在睡覺，可以依循以下步驟確保自身安全，別急著下床或衝出房間。

昨日地震發生時正值深夜，許多民眾從睡夢中被驚醒。對此，消防署也在臉書分享以下步驟：

１、第一時間先保護自己

地震搖晃時，不要急著下床或衝出房間，先留在床上，用棉被、枕頭保護頭部與頸部，避免被掉落物砸傷。

廣告 廣告

２、 遠離危險物品

如果床邊有窗戶、鏡子、櫃子或重物，盡量翻身避開，降低玻璃破裂或物品倒塌的風險。

３、 鞋子、手電筒放床邊

平時就準備好鞋子、手電筒，停電或需要移動時才能安全行動。

４、 等搖晃停止再行動

確認主要搖晃結束後，再下床檢查環境，注意是否有瓦斯外洩、電線掉落等狀況。

５、保持冷靜，避免餘震受傷

開門確認逃生路線是否暢通，必要時依指示疏散，並隨時留意後續餘震。

消防署也提醒，防災不是臨時抱佛腳，而是平時就要準備好，提醒民眾不妨趁現在檢查家中是否有緊急避難包、家中家具是否固定，以及家人是否知道地震發生時該怎麼做，「一起做好準備，才能在關鍵時刻保護自己與家人。」

更多太報報導

震後傳災情！新北新莊龍安陸橋磁磚崩落、道路現裂縫 公所回應了

921後第二起！宜蘭外海規模7強震 花蓮晃21秒最長 氣象署示警：小心餘震

強震電梯恐怖巨響！議員浮現「人生跑馬燈」 專家曝正確應對方式