睡覺時遇地震如何應變？ 消防署：翻身、趴下、護頭頸

強震一發生，家住27樓的媽媽趕緊衝向嬰兒床，抱起小嬰兒避難，此時鏡頭已被晃到看不清。

地震當下，看護第一時間跳起來，雖然被強烈搖晃嚇到尖叫，仍立刻拿起枕頭、用自己身體護住阿嬤。

由於地震發生在深夜，不少民眾早已上床休息，消防署也特別PO文提醒，睡覺時遇到強震，千萬不要急著下床或往外衝，應立刻翻身趴下，用枕頭保護頭部與頸部，降低受傷風險。

花蓮民眾說道，「搖很大，921也搖這麼大，這樣子、這樣子還在搖。」

地震當下，在超商內的花蓮民眾直說搖晃程度跟當年921一樣大。根據氣象署觀測，這起地震最大震度4級，花蓮4級搖晃時間長達21秒，雙北、桃竹苗等地也有10秒左右明顯搖晃。

氣象署地震測報中心科長陳達毅說明，「由於這個規模達7.0，深度也很深，所以它對台灣整個造成的地震的震度非常廣泛，大家可以觀察到一個特別的現象，在台灣的台中以北的地區，幾乎所有地方的最大震度都達到4級。」

氣象署表示，這次震央位於宜蘭外海，上一次同一區域發生地震是今年的8月27日，規模6.1、深層108公里，兩起都同屬板塊隱沒帶地震。

陳達毅指出，「921當時是規模7.3，然後在去年的0403地震規模7.2，接下來規模大於7.0的地震就是27日的這一起。」

氣象署也不排除，未來一週內仍可能出現規模5.5到6.0的餘震，提醒民眾持續留意地震資訊，做好防震準備。