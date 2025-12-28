睡覺時「手機放枕頭邊充電」突爆炸！女子慘毀容、全身7成燒燙傷

女子睡覺時手機充電，但充電頭爆炸，導致她全身70％燒燙傷。圖／微博@中安在線

中國湖北省一名女子，長期以來都習慣在晚上睡覺時，將手機放在枕頭旁邊，並且整晚都插上充電線幫手機充電。但是日前一個晚上，充電線的充電頭突然自燃爆炸，並引發火災，女子因為距離充電頭太近，導致臉部和身體都燒燙傷，全身70％以上的皮膚都受傷，臉部的傷勢特別嚴重，幾乎到達被毀容的狀態。

綜合中國媒體報導，這名女子一直以來都是利用睡覺時幫手機充電，而且手機一定要放在枕頭邊，才有安全感，這樣的行為已經很多年了，都沒有任何問題，但直到12月底，一場突如其來的意外，充電線的充電頭，在女子睡覺期間自燃爆炸了，女子因為距離太近、閃避不及，臉部整個被爆炸波及，後來又引發火災，讓她全身70％以上都遭到燒燙傷，從此改變了她的人生。

廣告 廣告

女子臉部的傷勢特別嚴重，等於是毀容等級，她躺在病床上沉痛呼籲大家一定要改掉晚上睡覺幫手機充電、還放在床上或床頭櫃上這個壞習慣，她忍痛說，這個行為極度危險。

女子睡覺時手機充電，但充電頭爆炸，導致她全身70％燒燙傷。圖／微博@中安在線

女子慘痛的教訓，也引發許多網友熱議，紛紛留言「血淚的教訓！以後不要再徹夜充電了」、「我得改一改了，我也是天天充電到天亮」、「要半夜起床拔插頭嗎？不拔，就算不放床頭，就不會著火嗎？把櫃子燒了家也著火了啊」、「應該是雜牌的充電頭吧」、「管你是不是原裝充電器，是不是大牌充電器是不是原裝電池，是不是維修換的或者自己換的雜牌電池，通通不建議放在人旁邊充電」。



回到原文

更多鏡報報導

老公偷吃閨蜜！正宮發現「墮胎紀錄」氣得一夜白頭 堅決提告

「韓國的水味道太奇怪！」日旅客機場買瓶裝水 喝一口傻眼：喉嚨燒起來

不是胸痛！醫曝「5大冬季猝死前兆」：症狀輕微容易忽略