睡覺流口水 中醫警告脾胃肝腎在求救

許多人都有這樣的經驗：早上醒來枕頭溼溼的，口水像是沒關緊的水龍頭。中醫師指出，正常情況下，口水應該由脾胃運化、腎氣固攝，好好被吸收或分布到全身，不該在睡覺時無意識地從嘴角流出來，別以為只是太累、睡太熟，其實身體早在提醒你「脾虛」了。

欣悅中醫診所中醫師梁世瀅說，造成睡覺流口水的常見原因有三大類。最常見的是「脾虛溼盛型」，症狀包括：吃得不多但常覺得胃脹、食慾差；舌苔白白厚厚的，看起來像一層膜；白帶多、大便黏或不成形；睡醒覺得沒睡飽、精神差。

脾是中醫裡「運化水溼」主角，脾虛就是脾的功能差了，水分沒辦法好好代謝，就會變成「溼氣」，時間久了就容易變成涎液往外流。這種體質常見於長期外食、久坐不動、喝水太多、常吃冰冷食物者，日常建議食用四神湯、淮山茯苓湯，避免冰品與甜食。

另一種睡覺流口水的原因是「腎陽虛型」，症狀包括：夜尿多、容易怕冷、手腳冰冷；小腿水腫、早上眼皮腫；舌頭胖大、有齒痕；性功能下降、常常覺得累。「腎陽虛型」常見於年長者、更年期後女性、久病體虛者、熬夜工作族，日常建議多吃溫補食材如黑豆、枸杞、杜仲豬腰湯，避免過度勞累與熬夜。

最後一種是「陰虛內熱型」，症狀包括：睡眠不好、夢多、半夜醒來後難再入睡；手心腳心熱、午後臉潮紅；舌紅少苔，甚至出現裂紋；覺得口乾但又不愛喝水，常見於工作壓力大、晚睡者、常吃補品但沒調陰的人，日常建議喝百合蓮子湯、麥冬茶，避免吃炸物、辣食、補過頭。