睡覺狂打呼怎麼辦？牙科止鼾牙套助改善呼吸中止

長期打鼾、睡不好，不只影響精神，還要小心可能是睡眠呼吸中止症警訊！45歲的L先生，長年飽受打呼與夜間睡眠中斷所苦，後來經睡眠檢查確認為中度阻塞性睡眠呼吸中止症（OSA） 後，轉至新竹臺大分院牙科部評估治療方式，透過數位客製，俗稱「止鼾牙套」的「下顎前突裝置」，改善了夜間呼吸問題，睡眠品質也明顯提升。

舌頭後塌與咽壁變窄 止鼾牙套助改善睡眠呼吸中止

收治病例的新竹臺大分院牙科部醫師王惠禎指出，阻塞性睡眠呼吸中止症的產生，主要是上呼吸道在睡眠時，因肌肉鬆弛而塌陷，導致兩側咽壁變窄，或舌頭往後掉，進而阻塞氣道，造成間歇性缺氧。「下顎前突裝置」的作用，是透過把下顎向前拉動，這股牽引力能帶動附著於下顎的頦舌肌，進而將舌頭帶離咽喉後方，有效減少氣道阻塞的程度。

止鼾牙套助擴大咽喉空間 輕中度患者的新選擇

王惠禎醫師解釋，這類俗稱「止鼾牙套」的裝置也能強化周邊肌群（如腭舌肌）的張力，幫助擴大咽喉兩側的空間，同時改善軟顎塌陷問題。以L先生為例，他在配戴止鼾牙套3個月後，重新進行睡眠檢查數據，發現阻塞狀況明顯改善，主觀症狀也獲得緩解，讓他終於能一夜好眠。

不過，王惠禎醫師強調，止鼾牙套因為治療方式相對簡單，且具有可逆性，臨床上常被列為輕度至中度OSA患者的優先治療選項。但中度的阻塞性睡眠呼吸中止症仍屬慢性問題，需要長期追蹤與管理。

睡眠呼吸中止症與心血管息息相關 戴止鼾牙套仍需定期追蹤

新竹臺大分院病提醒，「下顎前突裝置」雖然初期效果顯著，但病人仍需定期回診追蹤睡眠狀況，同時監測長期配戴，是否出現咬合變化等副作用。此外，睡眠呼吸中止症與心血管健康高度相關，建議患者務必將睡眠狀況納入整體健康管理的一環，持續追蹤，才能真正改善睡眠品質。

