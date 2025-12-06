睡覺竟成奪命陷阱？醫曝「中年男、會打呼」易睡夢中猝死

重症醫師黃軒針對一名醫護人員凌晨在家睡夢中猝死事件，詳細解析「睡眠中無預警猝死」（SUDS）現象，他指出，睡眠時人體進入最低防禦模式，心跳變慢、血壓下降，使白天尚能維持的健康問題在夜間可能失控。

研究顯示，許多致命事件集中在凌晨12點至早上6點間發生。（示意圖／Pixabay）

研究顯示，許多致命事件集中在凌晨12點至早上6點間發生。重症醫師黃軒分析1980至2003年數據指出，突發性心臟死亡在此時段比例明顯上升，約佔所有猝死的12%至19%。

黃軒歸納導致睡夢中猝死的三大主因。首先是心律不整，尤其是心室纖維顫動及長QT、Brugada症候群等離子道病，夜間自律神經轉換容易誘發「電流短路」。科學證據顯示，Brugada症候群80%的猝死發生在睡眠中，且此症候群在亞洲地區盛行率高於歐美。

第二大殺手為阻塞性睡眠呼吸中止症（OSA），患者會經歷反覆性的氧氣濃度驟降、血壓突然飆高，使心臟承受極大壓力。研究證實，中重度OSA會使夜間猝死風險上升近2.6倍。

夜間心臟病發，尤其在冬季更為常見。（示意圖／pixabay）

第三為夜間心臟病發，尤其在冬季更為常見。黃軒解釋，低溫會導致冠狀動脈收縮，加上血液黏稠度增加、血壓波動，形同心臟在黑夜被迫進行高強度運動。研究顯示，氣溫急降後24至72小時是心肌梗塞的高發期。

黃軒提醒，40至70歲男性、長期承受壓力的上班族、習慣打呼者、高血壓控制不佳者、有心臟肥厚或心肌病家族史者、睡前喝酒者，以及冬天睡在過冷房間的人，都屬於高風險族群。若同時符合多項條件且「最近累到睡覺都喘」，應立即就醫。

睡夢中死亡並非毫無徵兆。黃軒列舉四大警訊：一睡醒就頭痛，可能是夜間缺氧警訊；睡覺被噎醒或喘醒，為中重度OSA典型表現；夜間心悸、胸口悶熱，可能是心律不整或冠心症徵兆；以及近期走路變慢、起身變吃力，顯示全身衰退。

為預防睡夢中猝死，黃軒建議維持適當室溫（20-24°C）。（示意圖／Pixabay）

為預防睡夢中猝死，黃軒建議維持適當室溫（20-24°C）、採側睡姿勢、避免睡前飲酒、高危險群應進行心電圖、心臟超音波、睡眠檢查及24小時心電圖檢測，並避免長期熬夜。

「睡夢中死亡並不是突然發生的，而是身體長久以來被忽略的小毛病，在一個太冷、太累、太缺氧的夜晚，同時被點燃。」黃軒強調，睡眠不僅是休息，更是身體修復的關鍵時刻，也是生命最脆弱的縫隙。

