睡覺翻身項鍊卡插座！8歲童觸電「脖子燒黑一圈」 緊急1舉動成功自救

洛倫佐的脖子嚴重燒傷。圖／翻攝自Kourtney Pendleton臉書

驚魂！美國堪薩斯州一名8歲的男童洛倫佐（Lorenzo Lopez）戴著項鍊睡覺，但他一翻身項鍊就卡在延長線、充電器之間的縫隙中，他因此觸電，最後他設法捨取下項鍊後求救，送醫才撿回小命，事後他回憶道「我當時幾乎以為自己要死了」。

綜合外媒報導，美國堪薩斯州一名8歲的男童洛倫佐在睡覺時，把手機放在床上充電，充電器插在附近延長線上，洛倫佐在睡夢中翻身，沒想到脖子上的項鍊意外卡進延長線插座、充電器之間的縫隙，突然間他感到脖子發熱試圖呼救，但因為觸電無法發出聲音，最後他設法扯下項鍊後向母親求救，緊急送往醫院才撿回一條小命。

雖然在送醫後沒有生命危險，但洛倫佐的脖子留下一圈很深的燒傷，預計需要住院兩週才能康復，並且要進行植皮手術。在事件發生後，洛倫佐曾回憶道，「當時一片混亂，我幾乎以為自己要死了」。

對此，洛倫佐的母親透露，「醫護人員說，如果洛倫佐沒有扯下項鍊，他就會觸電身亡，所以他基本上是救了自己的命」，這次經驗對他的精神造成很大的影響，但洛倫佐仍然很堅強。母親也架設一個募款網頁，希望大眾給予幫助。

上個月28日母親表示，洛倫佐的植皮手術很成功，但他仍然會感到痛苦，「他堅持下來的力量激勵著我們所有人」，母親也警告千萬不要讓小孩在睡覺時把電子產品、充電線放在床上，「這樣做風險太大了，得不償失」。



