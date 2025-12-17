睡覺該穿睡衣還是裸睡？優缺點一次看，關鍵其實在「習慣」

睡衣其實是20世紀才開始流行的服裝，英文「pyjamas」源自印地語，通常是上衣搭配寬鬆褲子的兩件式設計。不過，睡覺到底該不該穿衣服，一直都有不同看法。從實際生活來看，穿睡衣或裸睡各有優點，並沒有絕對好壞，重點還是看個人的生活習慣與需求。

穿睡衣的優點

穿睡衣最直接的好處是保暖，天氣冷時能降低睡到一半踢被子著涼的風險。從清潔角度來看，皮膚每天都會代謝角質，容易在床單、被套上累積皮屑，穿睡衣能多一層隔離，衣物清洗起來也比整套寢具方便。

廣告 廣告

另外，穿睡衣也能減少皮膚直接接觸的機會，像是香港腳、灰指甲等真菌感染，比較不容易因長時間貼近床單而反覆接觸或傳染給身邊的人。

裸睡的優點

裸睡帶來的放鬆感，對不少人來說有助於情緒放鬆，睡前比較不受束縛。沒有衣物包覆，也能減少悶熱感，幫助身體表面散熱，讓入睡過程更順。

對女生來說，裸睡能讓私密處保持通風乾爽，有助於降低悶熱不適；對男生而言，則有說法認為，避免局部溫度過高，可能對生育狀態有幫助，但這類說法目前仍有不同看法。

關鍵還是在個人選擇

從健康角度來看，穿睡衣或裸睡並沒有明確的優劣之分，多半和個人習慣有關。有些人長年穿睡衣，覺得這樣比較安心；也有人覺得換衣服麻煩，或單純喜歡皮膚直接接觸被子的感覺。也有人考量清洗頻率、睡衣價格，做出不同選擇。

與其糾結形式，不如回到最實際的問題：怎樣睡，對自己來說最舒服。只要維持寢具清潔、睡眠時間充足，就是適合自己的方式。

延伸閱讀

臥室千萬別放這3樣東西！狠下心清理掉，讓你有更好的睡眠與情緒

40歲是分水嶺！睡不好大腦老得快，醫師揭開「深層睡眠」對抗腦霧與失智關鍵