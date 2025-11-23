睡覺超常流口水原因！中醫：不是單純睡太熟

▲中醫師提到，口水屬於「津液」的一種，正常情況下應該由脾胃運化，不應該在睡覺時無意識地從嘴角流出來。（示意圖／取自pixabay）

[NOWnews今日新聞] 你是否有過一早醒來後，發現枕頭濕濕的，流下許多口水的情況以為是太累、睡太熟導致。中醫師表示，其實這可能是身體在提醒你「脾虛」了。有3類人就可能會有這樣的問題，中醫師建議，可找到根本、對症調理，流口水的問題就能大幅改善。

欣悅中醫診所梁世瀅提到，中醫觀點認為，口水屬於「津液」的一種，正常情況下應該由脾胃運化、腎氣固攝，好好地被吸收或分布到全身。不應該在睡覺時無意識地從嘴角流出來。

造成睡覺流口水的常見原因有3大類：

📍脾虛濕盛型

廣告 廣告

梁世瀅說，這也是最常見的類型。脾是中醫裡「運化水濕」的主角，脾虛就是脾的功能差，水分沒辦法好好代謝，變成「濕氣」，時間一久容易變成涎液往外流。

梁世瀅表示，常會看到這類人吃得不多，但頻頻覺得胃脹、食慾差，舌苔白白厚厚的，看起來像一層膜，還有白帶多、大便黏或不成形的情況，也會在睡醒後，覺得沒睡飽、精神差。中醫師提醒，長期外食、久坐不動或常吃冰冷食物等，都可能要留意。

▲睡醒後，容易覺得沒睡飽、精神差的人可能是脾虛濕盛型，小心可能會有睡覺經常流口水的跡象。（示意圖／取自photoAC）

📍腎陽虛型

梁世瀅提到，常見於年長者，因為腎在中醫中有「固攝」的功能，也就是「收住水分」。當腎陽不足，就像閥門壞掉，控制不住水，口水也容易睡覺時慢慢流出來。

可能身體的症狀如夜尿多、容易怕冷、手腳冰冷、小腿水腫或早上眼皮腫，還有性功能下降、常感覺累。

梁世瀅提醒，這類體質常見於更年期後的女性、久病體虛或熬夜的工作族群。

📍陰虛內熱型

梁世瀅表示，當身體「陰液」不足，就會出現虛火，也可能讓津液亂跑，也就是說，雖然不是真的發燒，卻有口乾舌燥、睡不好、煩躁、燥熱的症狀，也可能會流口水，尤其是入睡初期，或半夜醒來後發現枕頭濕。

梁世瀅說明，症狀包括睡眠品質不佳、夢多、半夜醒來後難再入睡、手心腳心熱、口乾但不愛喝水者。若有工作壓力大、晚睡的人或是常吃補品者，較有可能出現。

睡覺流口水看似小問題，梁世瀅認為，其實反映了身體「津液運行」出狀況，從中醫角度來看，不同體質有不同的原因，找到根本，對症調理，流口水的問題就能大幅改善。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

日本旅遊流感大爆發！疫苗廠牌、哪裡打一次看 公費剩不到90萬劑

男赴日旅遊染流感！買成藥吃「隔天竟尿不出」 返台揪1問題惹禍

蜂之鄉中國進口「速凍葡萄」農藥殘留不合格！食藥署攔截4748公斤