睡覺遇到強震怎麼辦？消防署教「5招」大幅降低風險

宜蘭外海27日23:05發生規模7.0強震，嘉義以北震度都超過4級，由於發生在深夜，許多人都已入睡，被地震嚇醒。對此消防署就在臉書發文，表示睡覺時發生地震，記住5招，可以有效降低風險。

消防署表示，第一時間就是先保護自己，地震還在搖晃時，不要急著下床或衝出房間，而是用棉被、枕頭保護頭部與頸部，避免被掉落物砸傷。第二個則是遠離危險物品，消防署說如果床邊有窗戶、鏡子、櫃子或重物，盡量翻身避開，降低玻璃破裂或物品倒塌的風險。

第三個消防署表示，可以在平時就先準備好鞋子、手電筒等停電時所需要的工具，放在床邊，就可以在意外發生時迅速並安全移動。第四是切記等地震搖晃完全停止時再行動，確認主要搖晃結束後，再下床檢查環境，最重要的就是注意是否有瓦斯外洩、電線掉落等狀況。

最後一個則是保持冷靜，開門確認逃生路線是否暢通，必要時依指示疏散，並隨時留意後續情況，避免因為餘震而受傷。

消防署說，防災不是臨時抱佛腳，而是平時就要準備好，這次地震可以藉機檢查3個項目：1.家裡有沒有緊急避難包、2.家中家具是否固定、3.家人是否知道地震時該怎麼做？一起做好準備，才能在關鍵時刻保護自己與家人。

