睡覺遇地震 消防署提醒用棉被、枕頭護頭頸等5法

（中央社記者黃麗芸台北28日電）宜蘭外海27日深夜發生規模7.0地震，讓許多人心驚膽跳。消防署說，若睡覺時發生地震，要謹記「先留在床上，用棉被、枕頭保護頭部與頸部」等5安全要點，平日則備好緊急避難包。

內政部消防署在臉書發文表示，宜蘭縣政府東方32.3公里（台灣東部海域）昨天深夜11時5分發生芮氏規模7.0地震。提醒民眾若在睡覺時發生地震，要採以下作為最安全。

首先，「第一時間先保護自己」，地震搖晃時，不要急著下床或衝出房間，先留在床上，用棉被、枕頭保護頭部與頸部，避免被掉落物砸傷。

其次，「遠離危險物品」，如果床邊有窗戶、鏡子、櫃子或重物，盡量翻身避開，降低玻璃破裂或物品倒塌的風險；「鞋子、手電筒放床邊」，平時就準備好鞋子、手電筒，停電或需要移動時才能安全行動。

以及，「等搖晃停止再行動」，確認主要搖晃結束後，再下床檢查環境，注意是否有瓦斯外洩、電線掉落等狀況；「保持冷靜，避免餘震受傷」，開門確認逃生路線是否暢通，必要時依指示疏散，並隨時留意後續餘震。

消防署提醒，防災不是臨時抱佛腳，而是平時就要準備好。請民眾日常就應檢查「家裡有沒有緊急避難包、家中家具是否固定、家人是否知道地震時該怎麼做」，做好準備，才能在關鍵時刻保護自己與家人。（編輯：李淑華）1141228